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13:11 (мск), источник: Ежедневник.by

Совмин провел кадровые перестановки в комитетах и концернах

Совет министров сменил заместителей руководителей Государственного комитета по науке и технологиям, а также Белорусского государственного концерна по нефти и газу.

Источник: Ежедневник.by

Как сообщил пресс-служба правительства, постановлением Совета министров № 694 освобождены от своих должностей заместителя председателя Государственного комитета по науке и технологиям Анатолий Сильченко, заместитель председателя Белорусского государственного концерна по нефти и химии Игорь Бобырь.

Анатолий Сильченко освобожден от своей должности по соглашению сторон, а Игорь Бобырь — в связи с переводом к другому нанимателю.

Этим же постановлением Дмитрий Матусевич назначен заместителем министра экономики, а Сергей Щербаков в порядке перевода — заместителем председателя Государственного комитета по науке и технологиям.

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