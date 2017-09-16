Совмин провел кадровые перестановки в комитетах и концернах

Источник: Ежедневник.by

Как сообщил пресс-служба правительства, постановлением Совета министров № 694 освобождены от своих должностей заместителя председателя Государственного комитета по науке и технологиям Анатолий Сильченко, заместитель председателя Белорусского государственного концерна по нефти и химии Игорь Бобырь.

Анатолий Сильченко освобожден от своей должности по соглашению сторон, а Игорь Бобырь — в связи с переводом к другому нанимателю.