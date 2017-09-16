Совмин провел кадровые перестановки в комитетах и концернах
Совет министров сменил заместителей руководителей Государственного комитета по науке и технологиям, а также Белорусского государственного концерна по нефти и газу.
Совет министров сменил заместителей руководителей Государственного комитета по науке и технологиям, а также Белорусского государственного концерна по нефти и газу.
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Анатолий Сильченко освобожден от своей должности по соглашению сторон, а Игорь Бобырь — в связи с переводом к другому нанимателю.
Этим же постановлением Дмитрий Матусевич назначен заместителем министра экономики, а Сергей Щербаков в порядке перевода — заместителем председателя Государственного комитета по науке и технологиям.