Президент Молдовы объявил о запуске новой социальной кампании по всей стране
Заявление было сделано после встречи с Президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым, сообщает Actualitati.md.
Заявление было сделано после встречи с Президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым, сообщает Actualitati.md.
В ходе встречи Президент Республики Молдова Игорь Додон поблагодарил своего туркменского коллегу за оперативное и качественное выполнение туркменской стороной строительствa детского сада в с. Чишмикиой.
Рассматриваем завершение данного значимого социального проекта, но и других проектов как важный вклад в развитие межгосударственных и гуманитарных связей.
Отметил, что между Республикой Молдова и Туркменистаном существует большой потенциал для сотрудничества, который не использован в должной мере. Выразил заинтересованность в расширении объемов и номенклатуры экспортируемых и импортируемых товаров и налаживании каналов поставок продукции на долгосрочной основе, — заявил Игорь Додон.
Глава молдавского государства также отметил, что стороны договорились об углублении сотрудничества в различных областях — экономической, социальной, гуманитарной и др.
В следующем году под эгидой Президента Молдовы будет дан старт национальному проекту по строительству 100 спортивных комплексов в сельской местности, которые будут включать в себя футбольные поля, баскетбольные, волейбольные и легкоатлетические площадки. Обратился к президенту Туркменистанa с просьбой о поддержки в реализации этого проекта, — отметил Президент Молдовы.