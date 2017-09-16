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13:47 (мск), источник: Actualitati.md

Президент Молдовы объявил о запуске новой социальной кампании по всей стране

Заявление было сделано после встречи с Президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым, сообщает Actualitati.md.

Источник: Actualitati.md

В ходе встречи Президент Республики Молдова Игорь Додон поблагодарил своего туркменского коллегу за оперативное и качественное выполнение туркменской стороной строительствa детского сада в с. Чишмикиой.

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Рассматриваем завершение данного значимого социального проекта, но и других проектов как важный вклад в развитие межгосударственных и гуманитарных связей.

Отметил, что между Республикой Молдова и Туркменистаном существует большой потенциал для сотрудничества, который не использован в должной мере. Выразил заинтересованность в расширении объемов и номенклатуры экспортируемых и импортируемых товаров и налаживании каналов поставок продукции на долгосрочной основе, — заявил Игорь Додон.

Глава молдавского государства также отметил, что стороны договорились об углублении сотрудничества в различных областях — экономической, социальной, гуманитарной и др.

В следующем году под эгидой Президента Молдовы будет дан старт национальному проекту по строительству 100 спортивных комплексов в сельской местности, которые будут включать в себя футбольные поля, баскетбольные, волейбольные и легкоатлетические площадки. Обратился к президенту Туркменистанa с просьбой о поддержки в реализации этого проекта, — отметил Президент Молдовы.

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Президент Молдовы объявил о запуске новой социальной кампании по всей стране
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