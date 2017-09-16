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13:35 (мск), источник: Sputnik.md

О чем говорили Додон и Бердымухамедов

Президент Молдовы Игорь Додон встретился в Ашхабаде с лидером Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 16 сен — Sputnik. Между Республикой Молдова и Туркменистаном существует большой потенциал для сотрудничества, заявил лидер Молдовы Игорь Додон в ходе встречи с президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым. Об этом глава нашей республики написал на своей странице в соцсети Facebook.

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Додон в пятницу отправился в Ашхабад, чтобы принять участие в открытии V Азиатских игр в закрытых помещениях и по боевым искусствам.

«Поблагодарил своего туркменского коллегу за приглашение на церемонию открытия 5-х Азиатских игр. Рассматриваю это как знак высокого внимания руководства Туркменистана к развитию двусторонних отношений. Отметил символичность факта проведения встречи в канун 25-летия установления дипломатических отношений между Молдовой и Туркменистаном. За прошедшую четверть века мы смогли укрепить наши связи, которые составляют прочную основу всестороннего взаимодействия между двумя странами и народами», — написал Додон.

Глава государства также поблагодарил Бердымухамедова за оперативное и качественное выполнение туркменской стороной строительствa детского сада в селе Чишмикиой.

«Рассматриваем завершение данного значимого социального проекта и других планов, как важный вклад в развитие межгосударственных и гуманитарных связей. Между Республикой Молдова и Туркменистаном существует большой потенциал для сотрудничества, который не использован в должной мере. Выразил заинтересованность в расширении объемов и номенклатуры экспортируемых и импортируемых товаров и налаживании каналов поставок продукции на долгосрочной основе», — подчеркнул Додон.

В ходе встречи стороны также договорились об углублении сотрудничества в экономической, социальной, гуманитарной и других сферах.

«Высоко оценил внешнеполитическую стратегию Туркменистана, основанную на принципе постоянного нейтралитета, признанного 12 декабря 1995 года на уровне Генеральной Ассамблеи ООН. Опыт Туркменистана в продвижении и укреплении принципа постоянного нейтралитета представляет особый интерес для Молдовы в нынешних условиях», — сказал Додон.

Кроме того, президент Молдовы наградил Бердымухамедова Орденом Республики «в знак высокого признания особых заслуг в развитии и углублении конструктивного и всеобъемлющего межгосударственного сотрудничества Туркменистана и Молдовы в различных областях».

В ходе визита в Ашхабад у Додона также запланированы встречи с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым и председателем Совета Федерального собрания Российской Федерации Валентиной Матвиенко.

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