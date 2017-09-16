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22:17 (мск), источник: Городской репортер

Ростов и Дортмунд закрепили 40-летние побратимские отношения договором

Переговоры побратимов Ростова и Дортмунда прошли в пятницу, 15 сентября, накануне празднования Дня города, сообщает пресс-служба горадминистрации.

В этом году традиционный визит делегации состоялся не только по случаю празднования Дня города, но и для того, чтобы закрепить установившиеся побратимские связи на бумаге, а также наметить новые точки роста для дальнейшего развития отношений.

«Подтверждением того, что между нашими городами активными темпами развивается сотрудничество, станет подписание декларации “40 лет побратимских связей”, — отметил глава администрации Ростова Виталий Кушнарев. — Одним из самых динамично развивающихся направлений можно считать молодежную политику и реализацию наших совместных проектов».

В рамках встречи обсуждались уже действующие проекты. Так, на протяжении 11 лет реализуется совместная научно-образовательная программа между ДГТУ и университетами Германии, ЮАР и Швейцарии. В частности, администрация Дортмунда для разработки транспортного планирования и организации движения на одной из улиц немецкого города (улица Wallring) предложила проект. Представители ДГТУ, в свою очередь, выполнили моделирование предложенных вариантов.

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