Ростов и Дортмунд закрепили 40-летние побратимские отношения договором
Переговоры побратимов Ростова и Дортмунда прошли в пятницу, 15 сентября, накануне празднования Дня города, сообщает
Переговоры побратимов Ростова и Дортмунда прошли в пятницу, 15 сентября, накануне празднования Дня города, сообщает
В этом году традиционный визит делегации состоялся не только по случаю празднования Дня города, но и для того, чтобы закрепить установившиеся побратимские связи на бумаге, а также наметить новые точки роста для дальнейшего развития отношений.
«Подтверждением того, что между нашими городами активными темпами развивается сотрудничество, станет подписание декларации “40 лет побратимских связей”, — отметил глава администрации Ростова Виталий Кушнарев. — Одним из самых динамично развивающихся направлений можно считать молодежную политику и реализацию наших совместных проектов».
В рамках встречи обсуждались уже действующие проекты. Так, на протяжении 11 лет реализуется совместная