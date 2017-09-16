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14:15 (мск), источник: Sputniknews.kz

Президенты Казахстана и Узбекистана объявили о новом этапе сотрудничества

Глава Казахстана прибыл в Узбекистан с государственным визитом.

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 16 сен — Sputnik. Президенты Казахстана Нурсултан Назарбаев и Узбекистана Шавкат Мирзиёев заявили журналистам, что между двумя странами начат новый этап сотрудничества, сообщает пресс-служба президента Казахстана.

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Назарбаев прибыл в Ташкент с государственным визитом, где его лично встретил глава Узбекистана Шавкат Мирзиёев. В ходе визита планируется проведение двусторонних встреч, обсуждение ключевых аспектов региональной повестки дня и вопросы расширения казахстанско-узбекских отношений.

После прибытия в узбекскую столицу казахстанский лидер отправился вместе с Мирзиёевым возложить цветы к монументу «Независимости и гуманизма», являющимся общенациональным символом народа Узбекистана. Участие в церемонии возложения корзины цветов к памятнику бывшему президенту Узбекистана Исламу Каримову, а также совместное посещение одной из знаковых достопримечательностей города Ташкента — архитектурного комплекса «Мавзолей Толе би».

По информации пресс-службы Акорды, в мавзолее покоится прах знаменитого исторического деятеля казахов Толе би. Этот архитектурный памятник считается самым древним на территории современного Ташкента. Мавзолей был построен в первой половине XV столетия.

В завершение посещения Нурсултан Назарбаев и Шавкат Мирзиёев провели брифинг для СМИ, в ходе которого главы государств заявили о начале нового этапа взаимоотношений между братскими странами.

В рамках государственного визита Нурсултан Назарбаев совместно с Шавкатом Мирзиёевым посетил промышленную выставку «Узбекистан — Казахстан: новый этап сотрудничества», где ознакомился с продукцией казахстанских производителей.

На выставке была представлена экспортоориентированная продукция свыше 50 крупных казахстанских компаний в военно-технической, авиационной, фармацевтической, текстильной, строительной сферах, а также в отраслях машиностроения, автомобилестроения и IT.

Основная цель выставки — помощь в установлении устойчивых связей между компаниями двух государств и содействие в реализации новых совместных торговых и инвестиционных проектов.

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