Президенты Казахстана и Узбекистана объявили о новом этапе сотрудничества
Глава Казахстана прибыл в Узбекистан с государственным визитом.
Глава Казахстана прибыл в Узбекистан с государственным визитом.
АСТАНА, 16 сен — Sputnik. Президенты Казахстана Нурсултан Назарбаев и Узбекистана Шавкат Мирзиёев заявили журналистам, что между двумя странами начат новый этап сотрудничества, сообщает
Назарбаев прибыл в Ташкент с государственным визитом, где его лично встретил глава Узбекистана Шавкат Мирзиёев. В ходе визита планируется проведение двусторонних встреч, обсуждение ключевых аспектов региональной повестки дня и вопросы расширения
После прибытия в узбекскую столицу казахстанский лидер отправился вместе с Мирзиёевым возложить цветы к монументу «Независимости и гуманизма», являющимся общенациональным символом народа Узбекистана. Участие в церемонии возложения корзины цветов к памятнику бывшему президенту Узбекистана Исламу Каримову, а также совместное посещение одной из знаковых достопримечательностей города Ташкента — архитектурного комплекса «Мавзолей Толе би».
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В завершение посещения Нурсултан Назарбаев и Шавкат Мирзиёев провели брифинг для СМИ, в ходе которого главы государств заявили о начале нового этапа взаимоотношений между братскими странами.
В рамках государственного визита Нурсултан Назарбаев совместно с Шавкатом Мирзиёевым посетил промышленную выставку «Узбекистан — Казахстан: новый этап сотрудничества», где ознакомился с продукцией казахстанских производителей.
На выставке была представлена экспортоориентированная продукция свыше 50 крупных казахстанских компаний в
Основная цель выставки — помощь в установлении устойчивых связей между компаниями двух государств и содействие в реализации новых совместных торговых и инвестиционных проектов.