Путин назвал надежность самым главным качеством в людях

Источник: AP 2017

Об этом передает телеканал РЕН ТВ со ссылкой на киргизские СМИ.

Самое главное для меня — это надежность; одна из важнейших характеристик надежности — это умение исполнять то, о чем договаривались, держать слово. Владимир Путин

При этом президент отметил, что с Атамбаевым порой очень сложно о чем-либо договориться, но «если уж о чем-то договорились, — он идет до конца».

Российский лидер подчеркнул, что именно благодаря надежности киргизского президента страна смогла завоевать доверие на внешнеполитической арене. Путин отметил, что государственная работа, которой он занимается совместно с Атамбаевым, является «очень важным делом», и она «неплохо получается».

Напомним, Путин и Атамбаев встретились в Сочи на переговорах о взаимном сотрудничестве 14 сентября. Лидеры стран обсудили интеграционные процессы на евразийском пространстве и рост товарооборота между двумя странами.