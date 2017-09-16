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13:59 (мск), источник: Известия

Путин назвал надежность самым главным качеством в людях

Президент России Владимир Путин считает надежность и умение держать слово самыми главными человеческими качествами. По его мнению, именно этими характеристиками обладает президент Киргизии Алмазбек Атамбаев.

Источник: AP 2017

Об этом передает телеканал РЕН ТВ со ссылкой на киргизские СМИ.

Самое главное для меня — это надежность; одна из важнейших характеристик надежности — это умение исполнять то, о чем договаривались, держать слово.
Владимир Путин

При этом президент отметил, что с Атамбаевым порой очень сложно о чем-либо договориться, но «если уж о чем-то договорились, — он идет до конца».

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Российский лидер подчеркнул, что именно благодаря надежности киргизского президента страна смогла завоевать доверие на внешнеполитической арене. Путин отметил, что государственная работа, которой он занимается совместно с Атамбаевым, является «очень важным делом», и она «неплохо получается».

Напомним, Путин и Атамбаев встретились в Сочи на переговорах о взаимном сотрудничестве 14 сентября. Лидеры стран обсудили интеграционные процессы на евразийском пространстве и рост товарооборота между двумя странами.

В октябре в Киргизии пройдут выборы президента, на которые Атамбаев не сможет вновь баллотироваться ввиду закона страны, который запрещает занимать этот пост более одного шестилетнего срока.

2 комментарияк этой статье
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Комментарии2
Комментарии
2
Amidous Ivanov
а лучше бы сказал..
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