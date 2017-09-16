В Иране заявили о наличии сверхмощной неядерной бомбы
МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Иран располагает десятитонной бомбой собственного производства, сообщил командующий
МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Иран располагает десятитонной бомбой собственного производства, сообщил командующий
«Организация оборонной промышленности по поручению
Высокопоставленный иранский военный заявил об этом в эфире телеканала в пятницу вечером, когда его попросили прокомментировать собственные слова о том, что “если у США есть матерь всех бомб, то у Ирана есть отец бомб”.
США в середине апреля применили сверхмощную неядерную бомбу GBU-43 в Афганистане против боевиков террористической группировки “Исламское государства”* По данным Пентагона, “мать всех бомб”, как называют этот девятитонный фугасный снаряд, стала самым мощным неядерным боеприпасом, использованным США.
*Террористическая организация, запрещена в России.