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14:29 (мск), источник: РИА Новости

В Иране заявили о наличии сверхмощной неядерной бомбы

МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Иран располагает десятитонной бомбой собственного производства, сообщил командующий Военно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции Амир Али Хаджизаде.

Источник: Reuters
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«Организация оборонной промышленности по поручению военно-космических сил изготовила бомбу весом приблизительно 10 тонн, которую возможно сбросить с самолетов “Ильюшина”, — сообщил Хаджизаде в интервью телекомпании IRIB, отметив, что бомба обладает весьма большой разрушительной способностью.

Высокопоставленный иранский военный заявил об этом в эфире телеканала в пятницу вечером, когда его попросили прокомментировать собственные слова о том, что “если у США есть матерь всех бомб, то у Ирана есть отец бомб”.

США в середине апреля применили сверхмощную неядерную бомбу GBU-43 в Афганистане против боевиков террористической группировки “Исламское государства”* По данным Пентагона, “мать всех бомб”, как называют этот девятитонный фугасный снаряд, стала самым мощным неядерным боеприпасом, использованным США.

*Террористическая организация, запрещена в России.

2 комментарияк этой статье
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Комментарии2
Комментарии
2
Сергей Костенко
Ждём коммент знайки с осуждением неядерной программы Ирана...
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