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15:22 (мск), источник: m24.ru

Названы сроки запуска новых станций московского метро

Например, до конца года движение запустят на первом участке Третьего пересадочного контура.

Источник: Москва 24

Заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин сообщил, что станции стартового участка Третьего пересадочного контура метро будут открыты для пассажиров до конца года, сообщает «Российская газета».

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Первый отрезок включает в себя станции «Петровский парк», «ЦСКА», «Хорошевская», «Шелепиха» и «Деловой центр». В начале сентября между ними проехал тестовый поезд.

Кроме того, по словам Хуснуллина, до конца года завершится строительство на новом участке Люблинско-Дмитровской линии от «Петровско-Разумовской» до «Селигерской». Движение на этом сегменте планируют запустить в начале 2018 года.

В в высокой степени готовности находится и станция «Ховрино» — новая конечная Замоскворецкой линии. Между нею и «Речным вокзалом» строится еще одна станция — «Беломорская», однако даже во время работ поезда смогут курсировать между «Ховрино» и «Речным вокзалом».

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