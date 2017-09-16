Названы сроки запуска новых станций московского метро
Например, до конца года движение запустят на первом участке Третьего пересадочного контура.
Например, до конца года движение запустят на первом участке Третьего пересадочного контура.
Заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин сообщил, что станции стартового участка Третьего пересадочного контура метро будут открыты для пассажиров до конца года, сообщает «Российская газета».
Первый отрезок включает в себя станции «Петровский парк», «ЦСКА», «Хорошевская», «Шелепиха» и «Деловой центр». В начале сентября между ними проехал тестовый поезд.
Кроме того, по словам Хуснуллина, до конца года завершится строительство на новом участке
В в высокой степени готовности находится и станция «Ховрино» — новая конечная Замоскворецкой линии. Между нею и «Речным вокзалом» строится еще одна станция — «Беломорская», однако даже во время работ поезда смогут курсировать между «Ховрино» и «Речным вокзалом».