В здании парламента Австрии обнаружили бюсты и портреты Гитлера

Источник: AP 2017

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Как отмечает издание, артефакты были обнаружены в ходе реконструкции исторического здания, в котором в 1938 году размещалась резиденция рейхскомиссара по воссоединению Австрии с Третьим рейхом (аншлюс), а также база Национал-социалистической немецкой рабочей партии (НСДАП).

Спикер Национального совета Австрии Дорис Бурес заявила, что эта находка «подчеркивает важность полного анализа истории здания парламента». Она напомнила, что в 2015 году историкам было поручено разобраться в том, что происходило с сооружением в 1933—1945-х годах. По результатам их исследований, заметила Бурес, предстоит решить, где и как хранить нацистские реликвии. Итоги работы ученых представят весной 2018-го.