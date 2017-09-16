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22:11 (мск), источник: АиФ Волгоград

Четыре волгоградца удостоились государственных наград от Владимира Путина

Среди награжденных — спасатель, преподаватель, геолог и работник сельского хозяйства.

Источник: AP 2017

Четыре жителя Волгоградской области получили государственные награды от Президента России Владимира Путина.

Как сообщает корреспондент «АиФ-Волгоград» со ссылкой на Официальный интернет-портал правовой информации, глава страны издал указ «О награждении государственными наградами Российской Федерации», в котором фигурируют имена четырех волгоградцев, работающих спасателем, преподавателем, геологом и не только.

Так, за личные заслуги в ликвидации ЧС звание «Заслуженный спасатель РФ» получил Виктор Колесников, начальник «Службы спасения Волгограда». Отметим, что он участвовал в ликвидации последствий взрыва газа в домах на улице Космонавтов, 47 и проспекте Университетском, 60.

Игорь Тюменцев получил звание «Заслуженный работник высшей школы РФ». Он занимает пост директора волгоградского филиала «Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ».

Георгий Андреев получил Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени. Мужчина занимает должность замгендиректора по геологии ООО «ЗПГ Поле».

Ирина Боровая, гендиректор ОАО «Агрофирма «Раздолье» стала «Заслуженным работником сельского хозяйства РФ».

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