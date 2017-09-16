Четыре волгоградца удостоились государственных наград от Владимира Путина

Источник: AP 2017

Четыре жителя Волгоградской области получили государственные награды от Президента России Владимира Путина.

Как сообщает корреспондент «АиФ-Волгоград» со ссылкой на Официальный интернет-портал правовой информации, глава страны издал указ «О награждении государственными наградами Российской Федерации», в котором фигурируют имена четырех волгоградцев, работающих спасателем, преподавателем, геологом и не только.

Так, за личные заслуги в ликвидации ЧС звание «Заслуженный спасатель РФ» получил Виктор Колесников, начальник «Службы спасения Волгограда». Отметим, что он участвовал в ликвидации последствий взрыва газа в домах на улице Космонавтов, 47 и проспекте Университетском, 60.

Игорь Тюменцев получил звание «Заслуженный работник высшей школы РФ». Он занимает пост директора волгоградского филиала «Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ».

Георгий Андреев получил Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени. Мужчина занимает должность замгендиректора по геологии ООО «ЗПГ Поле».