Четыре волгоградца удостоились государственных наград от Владимира Путина
Среди награжденных — спасатель, преподаватель, геолог и работник сельского хозяйства.
Среди награжденных — спасатель, преподаватель, геолог и работник сельского хозяйства.
Четыре жителя Волгоградской области получили государственные награды от Президента России Владимира Путина.
Как сообщает корреспондент «АиФ-Волгоград» со ссылкой на Официальный
Так, за личные заслуги в ликвидации ЧС звание «Заслуженный спасатель РФ» получил Виктор Колесников, начальник «Службы спасения Волгограда». Отметим, что он участвовал в ликвидации последствий взрыва газа в домах на улице Космонавтов, 47 и проспекте Университетском, 60.
Игорь Тюменцев получил звание «Заслуженный работник высшей школы РФ». Он занимает пост директора волгоградского филиала «Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ».
Георгий Андреев получил Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени. Мужчина занимает должность замгендиректора по геологии ООО «ЗПГ Поле».
Ирина Боровая, гендиректор ОАО «Агрофирма «Раздолье» стала «Заслуженным работником сельского хозяйства РФ».