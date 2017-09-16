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18:25 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

Общественная палата Краснодара приступила к работе в полном составе

В составе 30 участников: 15 человек были предложены мэром Краснодара, а они уже выбрали ещё 15 человек.

Источник: ГТРК «Кубань»

Пленарное заседание посетил глава Краснодара Евгений Первышов, он отметил, что взаимодействовать участникам палаты предстоит не только с другими общественниками и представителями власти, но и с жителями кубанской столицы.

Присоединиться к созданию стратегии комфортной городской среды может каждый, ведь именно для этого в палате созданы пять комиссий, охватывающих все сферы городской жизни.

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