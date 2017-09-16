Николай Меркушкин: «Услуги связи необходимы, прежде всего, в сельской местности»

Источник: РИА "Новости"

Николай Подгузов в беседе с главой региона подчеркнул, что услуги почтовой связи в Самарской области, которая является центром макрорегиона «Волга-2», охвачены все населенные пункты губернии.

«Мы предоставляем 80 видов почтовых, финансовых, информационных и коммуникационных услуг. На сегодняшний день в филиале трудятся более семи тысяч человек. Макрорегион Волга-2 в структуре “Почты России” занимает ведущие места. Во многом это происходит благодаря поддержке правительства региона. Нам важно, что в Самарской области комфортно. Мы готовы работать и дальше», подчеркнул Николай Подгузов.

Глава «Почты России» отметил: что в планах ФГУП дальнейшая модернизация почтовой сети региона — только в следующем году в области будет реконструировано более 30 ОПС. Также он рассказал об основных проектах в сфере логистики, направленных на повышение качества обслуживания населения. По его словам, позитивные изменения ожидают почтовиков и жителей Самарской области уже ближайшее время.

Николай Меркушкин обратил особое внимание на то, что социальная направленность работы «Почты России» сохраняет свою актуальность — услуги связи необходимы, прежде всего, в сельской местности и особенно в удаленных районах.

«Мы видим, что запрос на нашу деятельность велик, особенно в сельской местности, — ответил Николай Подгузов. — Там людям необходимы в том числе и банковские услуги, и мы эту линию совместно с “Почта банком” будем вести. Многие финансовые структуры из сельской местности стараются уходить. Мы это себе позволить не можем, и не хотим, потому что чувствуем нашу социальную роль. Мы планируем свою миссию и дальше выполнять».