Унионисты недовольны законом об образовании Украины

Манифестанты считают, что с принятием этого документа киевские власти мстят российскому сообществу в регионе.



«Румыны в Черновцах, Одессе и Закарпатье стали невольными жертвами русско-украинской войны. Этот закон извращен по своей сути. Нельзя бороться против любого меньшинства, тем более этнического», — сказал председатель Блока национального единства Ион Лясченко.



Председатель Ассоциации украинцев в Молдове призвал участников протеста к терпению. Он заявил, что киевские власти отправили документ на экспертизу в Совет Европы.



«Мне не совсем понятна эта акция, как я говорил ранее, румыны в Черновцах не выходили на протест. Украина — демократическая страна, и этот закон приняли не против румынского языка, а чтобы помочь нацменьшинствам выучить украинский язык», — отметил глава Ассоциации украинцев Молдовы Михаил Багас.



Закон об образовании, принятый Верховной Радой, предусматривает, что со следующего года во всех учебных заведениях обучение, начиная с пятого класса, будет вестись только на государственном языке. А с 2020 это коснётся и начальных классов.