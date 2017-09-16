Унионисты недовольны законом об образовании Украины
Закон об образовании, принятый Верховной Радой, вызвал недовольство молдавских унионистов.
Закон об образовании, принятый Верховной Радой, вызвал недовольство молдавских унионистов.
В знак протеста они вышли на манифестацию перед посольством Украины в Кишинёве.
«Протестуем против седьмой статьи нового закона об образовании, принятого Верховной Радой Украины 5 сентября. Она практически ущемляет права на обучение представителей нацменьшинств, в том числе румын».
«Это абсолютно неправильный подход, он не вписывается в европейские принципы и ценности».
Манифестанты считают, что с принятием этого документа киевские власти мстят российскому сообществу в регионе.
«Румыны в Черновцах, Одессе и Закарпатье стали невольными жертвами
Председатель Ассоциации украинцев в Молдове призвал участников протеста к терпению. Он заявил, что киевские власти отправили документ на экспертизу в Совет Европы.
«Мне не совсем понятна эта акция, как я говорил ранее, румыны в Черновцах не выходили на протест. Украина — демократическая страна, и этот закон приняли не против румынского языка, а чтобы помочь нацменьшинствам выучить украинский язык», — отметил глава Ассоциации украинцев Молдовы Михаил Багас.
Закон об образовании, принятый Верховной Радой, предусматривает, что со следующего года во всех учебных заведениях обучение, начиная с пятого класса, будет вестись только на государственном языке. А с 2020 это коснётся и начальных классов.
Премьер Павел Филип на встрече в Одессе со своим украинским коллегой Владимиром Гройсманом отметил, что у граждан Молдовы и Румынии, которые проживают в Украине, должно быть право обучения на родном языке.