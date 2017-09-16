Путин наградил известных южноуральцев

Источник: AP 2017

Промышленники, врачи, учитель, водитель, синоптик, тренер по дзюдо из Челябинской области удостоены государственных наград — соответствующий указ президента Владимира Путина опубликован на официальном интернет-портале правовой информации, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награждены генеральный директор обувной фирмы «Юничел» (АО) Владимир Денисенко и формовщик ЗАО «Златоустовский абразивный завод» Салават Рамазанов — за достигнутые трудовые успехи, активную общественную деятельность и многолетнюю добросовестную работу.

Почетное звание «Заслуженный врач Российской Федерации» присвоено заведующей детской поликлиникой ГБУЗ «Городская больница № 1 имени Г. К. Маврицкого» Миасса Элине Епифановой и заместителю главного врача ГБУЗ «Областной перинатальный центр» Алексею Фортыгину — за большой вклад в развитие здравоохранения, медицинской науки и многолетнюю добросовестную работу.

За заслуги в развитии агропромышленного комплекса и многолетнюю добросовестную работу глава государства наградил Орденом дружбы директора по развитию бизнеса объединения «Союзпищепром» (ООО) Александра Берестова.

За заслуги в области машиностроения и многолетнюю добросовестную работу почетное звание «Заслуженный машиностроитель РФ» присвоено главному технологу ЗАО «Златоустовский абразивный завод».

Почетного звания «Заслуженный метеоролог Российской Федерации» за заслуги в области метеорологии и многолетнюю добросовестную работу удостоена начальник отдела метеорологических прогнозов Челябинского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Водитель ООО «Автотранспортное управление» Радик Зайнетдинов стал «Заслуженным работником транспорта РФ» за многолетнюю добросовестную работу.