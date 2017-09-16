Путин наградил известных южноуральцев
Государственных наград удостоены промышленники, врачи, учитель, водитель, синоптик, тренер по дзюдо.
Государственных наград удостоены промышленники, врачи, учитель, водитель, синоптик, тренер по дзюдо.
Промышленники, врачи, учитель, водитель, синоптик, тренер по дзюдо из Челябинской области удостоены государственных наград — соответствующий указ президента Владимира Путина опубликован на официальном
Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награждены генеральный директор обувной фирмы «Юничел» (АО) Владимир Денисенко и формовщик ЗАО «Златоустовский абразивный завод» Салават Рамазанов — за достигнутые трудовые успехи, активную общественную деятельность и многолетнюю добросовестную работу.
Почетное звание «Заслуженный врач Российской Федерации» присвоено заведующей детской поликлиникой ГБУЗ «Городская больница № 1 имени Г. К. Маврицкого» Миасса Элине Епифановой и заместителю главного врача ГБУЗ «Областной перинатальный центр» Алексею Фортыгину — за большой вклад в развитие здравоохранения, медицинской науки и многолетнюю добросовестную работу.
За заслуги в развитии агропромышленного комплекса и многолетнюю добросовестную работу глава государства наградил Орденом дружбы директора по развитию бизнеса объединения «Союзпищепром» (ООО) Александра Берестова.
За заслуги в области машиностроения и многолетнюю добросовестную работу почетное звание «Заслуженный машиностроитель РФ» присвоено главному технологу ЗАО «Златоустовский абразивный завод».
Почетного звания «Заслуженный метеоролог Российской Федерации» за заслуги в области метеорологии и многолетнюю добросовестную работу удостоена начальник отдела метеорологических прогнозов Челябинского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
Водитель ООО «Автотранспортное управление» Радик Зайнетдинов стал «Заслуженным работником транспорта РФ» за многолетнюю добросовестную работу.
Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени награжден