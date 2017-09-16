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20:31 (мск), источник: Lenta.Ru

Кремль отверг идею закрепления России в Сирии

Москва не преследует стратегических целей по закреплению в Сирии, заявил спецпредставитель президента России по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев. Об этом он сказал в эфире «России 24», передает «Интерфакс».

Источник: AP 2017
Для нас цель [в Сирии] — борьба с международным терроризмом, который представляет угрозу для российских национальных интересов.
Александр Лаврентьев
Спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию

Лаврентьев отметил, что в Сирии по-прежнему воюют множество выходцев из России и республик бывшего СССР. «С этим надо бороться», — добавил он.

12 сентября министр обороны России Сергей Шойгу по поручению президента Владимира Путина отправился в Дамаск, где провел переговоры с высшим сирийским руководством. Стороны обсудили вопросы военного и военно-технического сотрудничества. Кроме того, затрагивались темы стабилизации обстановки, функционирования зон деэскалации и оказания гуманитарной помощи населению.

Вооруженный конфликт в Сирии начался весной 2011 года. По данным ООН, его жертвами стали более 220 тысяч человек.

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