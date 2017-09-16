Волкер раскритиковал идею Путина о миротворцах в Донбассе

«Условия мандата, который предложила Россия, только углубит разделение на Украине: миссия будет располагаться на линии соприкосновения, а не на всей территории, будет защищать членов мониторинговой миссии ОБСЕ, а не жителей, не будет иметь выхода на российско-украинскую границу», — заявил он.

Читайте также Меркель назвала интересным предложение Путина о миротворцах в Донбассе

Также Волкер добавил, что предложения России не будут способствовать восстановлению целостности Украины, а, скорее, «усилят разделение». Он считает, что миротворческая миссия в Донбассе должна обеспечивать безопасность на всей неподконтрольной Киеву территории, а также контролировать украинскую часть границы с Россией.

При этом он указал, что собирается провести встречу с помощником президента России Владиславом Сурковым.

Ранее в субботу сообщалось, что канцлер ФРГ Ангела Меркель заинтересовалась предложением президента России Владимира Путина о размещении миротворцев в Донбассе. Канцлер отметила, что этого недостаточно для отмены антироссийских санкций.