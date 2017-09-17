Украинский генпрокурор исключил возможность ареста Саакашвили
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что бывший руководитель Одесской области Михаил Саакашвили не будет арестован или экстрадирован из страны за незаконное пересечение
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что бывший руководитель Одесской области Михаил Саакашвили не будет арестован или экстрадирован из страны за незаконное пересечение
«Я, как генеральный прокурор, заявляю — Саакашвили не будет арестован по этому делу, он не может быть экстрадирован из этой страны, пока имеет вид на жительство или иной документ, который он подал», — сказал Луценко.
Он также указал, что участвовавшие в прорыве Саакашвили через границу понесут наказание, но не будут арестованы. «Те, кто бил украинских пограничников, будут иметь дело с уголовным делом и будут арестованы. И должны сидеть семь лет. Чтобы все политики запомнили — можно и нужно митинговать, но при этом нельзя бить солдат и офицеров, которые защищают границу», — заявил Луценко.
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Саакашвили возглавлял Одесскую область с мая 2015-го по ноябрь 2016-го и ушел в отставку по собственному желанию, покинув также пост советника президента. С 2004 по 2013 год он был президентом Грузии, после чего его лишили гражданства и возбудили против него несколько уголовных дел, в том числе о растрате государственных средств. Он также объявлен во внутригосударственный розыск.