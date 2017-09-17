Украинский генпрокурор исключил возможность ареста Саакашвили

Источник: AP 2017

«Я, как генеральный прокурор, заявляю — Саакашвили не будет арестован по этому делу, он не может быть экстрадирован из этой страны, пока имеет вид на жительство или иной документ, который он подал», — сказал Луценко.

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Он также указал, что участвовавшие в прорыве Саакашвили через границу понесут наказание, но не будут арестованы. «Те, кто бил украинских пограничников, будут иметь дело с уголовным делом и будут арестованы. И должны сидеть семь лет. Чтобы все политики запомнили — можно и нужно митинговать, но при этом нельзя бить солдат и офицеров, которые защищают границу», — заявил Луценко.

10 сентября лишенный украинского гражданства политик проник в страну из Польши на контрольно-пропускном пункте «Шегини». Сторонники Саакашвили прорвали оцепление силовиков, после чего он попал на территорию Украины. Позднее он обвинил украинских полицейских в том, что те украли его паспорт.