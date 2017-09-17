В Белоруссии начался второй этап учений «Запад-2017»

Источник: РИА "Новости"

«В ходе первого этапа, завершившегося сегодня (в субботу — ИФ), были отработаны вопросы планирования оборонительного боя. Штабы и войска показали высокий уровень выучки и свою способность выполнить боевую задачу. Между вооруженными силами Союзного государства достигнуто тесное взаимодействие», — заявил Истраков.

Истраков вместе с начальником Генштаба Вооруженных Сил Белоруссии — первым заместителем министра обороны республики генерал-майором Олегом Белоконевым — посетил пункт управления танковой армией Западного военного округа и заслушал доклад командующего объединением генерал-лейтенанта Алексея Авдеева о ходе проведения первого этапа учения.

К участию в практических действиях совместного стратегического учения «Запад-2017» на территории Белоруссии от Вооружённых Сил Российской Федерации привлекается около 3 тыс. военнослужащих, военная и специальная техника, отмечают в Минобороны РФ.