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01:23 (мск), источник: Интерфакс

В Белоруссии начался второй этап учений «Запад-2017»

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU — Российские и белорусские военные в ходе первого этапа учений «Запад-2017» отработали планирование оборонительного боя, сообщил замглавы Генштаба Вооруженных Сил Российской Федерации — руководитель учения от РФ в Белоруссии генерал-полковник Сергей Истраков.

Источник: РИА "Новости"

«В ходе первого этапа, завершившегося сегодня (в субботу — ИФ), были отработаны вопросы планирования оборонительного боя. Штабы и войска показали высокий уровень выучки и свою способность выполнить боевую задачу. Между вооруженными силами Союзного государства достигнуто тесное взаимодействие», — заявил Истраков.

Истраков вместе с начальником Генштаба Вооруженных Сил Белоруссии — первым заместителем министра обороны республики генерал-майором Олегом Белоконевым — посетил пункт управления танковой армией Западного военного округа и заслушал доклад командующего объединением генерал-лейтенанта Алексея Авдеева о ходе проведения первого этапа учения.

К участию в практических действиях совместного стратегического учения «Запад-2017» на территории Белоруссии от Вооружённых Сил Российской Федерации привлекается около 3 тыс. военнослужащих, военная и специальная техника, отмечают в Минобороны РФ.

Первый этап учений прошел с 14 по 16 сентября. Второй стартовал в воскресенье и продлится до 20 сентября. Он будет посвящен отражению агрессии против Союзного государства.

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