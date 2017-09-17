Белый дом опроверг информацию о том, что США не выйдут из Парижского соглашения по климату

«Позиция США по Парижскому соглашению не изменилась», — говорится в распространенном Белым домом заявлении. По словам Уотерс, в начале июня президент Дональд Трамп «дал ясно понять, что Соединенные Штаты выходят (из соглашения)», если только им не будут предложены «более выгодные условия».

В субботу газета The Wall Street Journal сообщила, что администрация США не будет выходить из Парижского соглашения по климату, однако попытается скорректировать условия своего участия в нем. Трамп считает, что договор перераспределяет американские богатства в пользу других стран, а выполнение его положений может обернуться для США потерей 2,7 млн рабочих мест к 2025 году.