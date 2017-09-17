Британия после Brexit намерена заключить с ЕС соглашение по безопасности

«Борьба с преступностью и терроризмом должна быть ключевым элементом нового соглашения в области безопасности между Британией и ЕС после Brexit. Правительство (Соединенного Королевства) предложит заключить такое соглашение завтра (в понедельник). Соглашение предполагает заложить законодательную основу для продолжения сотрудничества сторон в области безопасности, уголовного судопроизводства и правоприменения после того, как Британия покинет ЕС. Правительство разъяснит свою позицию в планируемом к публикации документе», — сказал собеседник агентства.