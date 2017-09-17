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02:18 (мск), источник: РИА Новости

Британия после Brexit намерена заключить с ЕС соглашение по безопасности

ЛОНДОН, 17 сен — РИА Новости, Денис Ворошилов. Великобритания после Brexit предложит ЕС заключить отдельное соглашение о сотрудничестве в области обеспечения безопасности, главным пунктом которого станет борьба с терроризмом, сообщил РИА Новости высокопоставленный источник в британском правительстве.

Источник: РИА Новости

«Борьба с преступностью и терроризмом должна быть ключевым элементом нового соглашения в области безопасности между Британией и ЕС после Brexit. Правительство (Соединенного Королевства) предложит заключить такое соглашение завтра (в понедельник). Соглашение предполагает заложить законодательную основу для продолжения сотрудничества сторон в области безопасности, уголовного судопроизводства и правоприменения после того, как Британия покинет ЕС. Правительство разъяснит свою позицию в планируемом к публикации документе», — сказал собеседник агентства.

По его словам, на фоне растущих трансграничных угроз Британия хочет интенсифицировать сотрудничество в этой области и договориться о создании новой схемы координации.

«Британия предложит создать механизмы для поддержания операционного взаимодействия между Лондоном, ЕС и государствами-членами Евросоюза. В соглашении должны быть заложены принципы, разделяемые всеми сторонами, включая высокие стандарты защиты данных и защиты прав человека. Новое соглашение должно обеспечивать сотрудничество, которое было бы настолько динамичным, чтобы обеспечить противостояние постоянно меняющимся угрозам. Соглашение должно предусматривать механизм разрешения споров», — добавил источник.

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