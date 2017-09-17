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05:27 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

МИД Турции вызвал посла Германии из-за митинга РПК в Кельне

Министерство иностранных дел Турции вызвало посла Германии в Анкаре в связи с акцией запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК) в Кёльне.

«Решительно осуждаем разрешение, выданное немецкими властями на организацию ответвлением РПК мероприятия в Кёльне 16 сентября и на пропаганду терроризма. Сегодня в наше министерство был вызван посол ФРГ, которому была высказана наша резкая реакция, — говорится в заявлении ведомства.

По информации министерства, акция была организована под видом фестиваля, однако на деле не соответствовала законодательству, к тому же на ней восхваляли терроризм. «Такие двойные стандарты в борьбе с терроризмом, которые демонстрирует Германия, внушают беспокойство в плане глобальной борьбы с терроризмом. Мы приглашаем Германию к принципу всесторонней борьбы с ним», — призывает турецкий МИД.

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