МИД Турции вызвал посла Германии из-за митинга РПК в Кельне

«Решительно осуждаем разрешение, выданное немецкими властями на организацию ответвлением РПК мероприятия в Кёльне 16 сентября и на пропаганду терроризма. Сегодня в наше министерство был вызван посол ФРГ, которому была высказана наша резкая реакция, — говорится в заявлении ведомства.

По информации министерства, акция была организована под видом фестиваля, однако на деле не соответствовала законодательству, к тому же на ней восхваляли терроризм. «Такие двойные стандарты в борьбе с терроризмом, которые демонстрирует Германия, внушают беспокойство в плане глобальной борьбы с терроризмом. Мы приглашаем Германию к принципу всесторонней борьбы с ним», — призывает турецкий МИД.