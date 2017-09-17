Депутат Госдумы объявил голодовку из-за нарушений на выборах в Приморье

В городе Находка Приморского края — очередной политический скандал: депутат Госдумы Андрей Андрейченко и активисты местного отделения ЛДПР (на данный момент — 7 человек) объявили голодовку с требованием отменить результаты досрочного голосования и произвести пересчет голосов муниципальных выборов от 10 сентября. Пост о начале голодовки с 15 сентября (до победного — либо пересчета голосов, либо попадания в больницу) и о дальнейших событиях Андрейченко опубликовал на своей странице в соцсети, сообщает корреспондент РИА VladNews.

— Нам ничего не остается как идти на крайние меры, лично я прекращу голодовку только тогда, когда наши требования будут исполнены, либо меня не унесут ногами вперед! — заявил Андрейченко.