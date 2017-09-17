Саакашвили отложил «взятие» Киева до октября
Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили решил повременить с возвращением в Киев и отложил его до октября. Об этом он написал в своем Facebook.
Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили решил повременить с возвращением в Киев и отложил его до октября. Об этом он написал в своем Facebook.
«Мы решили присоединиться к инициативе гражданских активистов и собраться в Киеве 17 октября с тремя требованиями: создание антикоррупционных судов, отмена депутатской неприкосновенности, принятие нового избирательного закона. А остальные требования мы будем собирать по всей Украине до 17 числа», — указал политик.
Выступая в субботу в
В среду Саакашвили объявил, что собирается прибыть в Киев 19 сентября. «Я пройду еще по нескольким городам, потом мы переместимся в Киев. 19 сентября, насколько я слышал, мне
10 сентября лишенный украинского гражданства Саакашвили проник в страну из Польши на
Саакашвили возглавлял Одесскую область с мая 2015-го по ноябрь 2016-го и ушел в отставку по собственному желанию, покинув также пост советника президента. С 2004 по 2013 год он был президентом Грузии, после чего его лишили гражданства и возбудили против него несколько уголовных дел, в том числе о растрате госсредств. Он также объявлен во внутригосударственный розыск.