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04:52 (мск), источник: Lenta.Ru

Саакашвили отложил «взятие» Киева до октября

Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили решил повременить с возвращением в Киев и отложил его до октября. Об этом он написал в своем Facebook.

Источник: AP 2017

«Мы решили присоединиться к инициативе гражданских активистов и собраться в Киеве 17 октября с тремя требованиями: создание антикоррупционных судов, отмена депутатской неприкосновенности, принятие нового избирательного закона. А остальные требования мы будем собирать по всей Украине до 17 числа», — указал политик.

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Выступая в субботу в Ивано-Франковске, Саакашвили заявил, что во время поездок по городам Украины он будет собирать вопросы людей к власти, а также будет искать сторонников своих требований, чтобы их было достаточно к 17 октября. «Никакого прорыва не было в прошлое воскресенье и не будет к Верховной Раде. У меня нет агрессивных намерений. Я буду ездить по стране», — приводит его слова «Укринформ».

В среду Саакашвили объявил, что собирается прибыть в Киев 19 сентября. «Я пройду еще по нескольким городам, потом мы переместимся в Киев. 19 сентября, насколько я слышал, мне кто-то по дороге сказал, день Архангела Михаила — хранителя Киева. Надо Киев срочно спасать! Мы все переместимся в Киев и там будем находиться», — сказал он.

10 сентября лишенный украинского гражданства Саакашвили проник в страну из Польши на контрольно-пропускном пункте «Шегини». Сторонники опального политика прорвали оцепление силовиков, после чего бывший президент Грузии прошел на территорию Украины. Позднее он обвинил украинских полицейских в том, что те украли его паспорт.

Саакашвили возглавлял Одесскую область с мая 2015-го по ноябрь 2016-го и ушел в отставку по собственному желанию, покинув также пост советника президента. С 2004 по 2013 год он был президентом Грузии, после чего его лишили гражданства и возбудили против него несколько уголовных дел, в том числе о растрате госсредств. Он также объявлен во внутригосударственный розыск.

1 комментарийк этой статье
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Комментарии1
Комментарии
1
Вовка Тридевятое.царство
Сааку в ср...!
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