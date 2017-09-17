Почти половина французов захотела закрыть границы страны от мигрантов

При этом 53 процента французов считает, что в республике слишком много иммигрантов. Еще 61 процент опрошенных уверены, что большинство переселяющихся во Францию людей — это экономические мигранты, а не беженцы из стран, где бушуют военные конфликты. Кроме того, 75 процентов респондентов побоялись проникновения в страну террористов среди беженцев.

Один из исследователей, Ив Бардон, указал, что Франция находится в ряду стран, где наблюдается негативное отношение к приему мигрантов.