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05:48 (мск), источник: Lenta.Ru

Почти половина французов захотела закрыть границы страны от мигрантов

Почти половина жителей Франции (46 процентов) считает, что правительству страны более не следует впускать в страну иммигрантов. Об этом свидетельствуют результаты опроса института Ipsos, результаты которого публикует газета Le Figaro.

При этом 53 процента французов считает, что в республике слишком много иммигрантов. Еще 61 процент опрошенных уверены, что большинство переселяющихся во Францию людей — это экономические мигранты, а не беженцы из стран, где бушуют военные конфликты. Кроме того, 75 процентов респондентов побоялись проникновения в страну террористов среди беженцев.

Один из исследователей, Ив Бардон, указал, что Франция находится в ряду стран, где наблюдается негативное отношение к приему мигрантов.

В августе 2016 года 57 процентов французов заявили о слишком большом числе мигрантов в их стране. 60 процентов французов считают, что активный приток беженцев оказывает негативное влияние на страну. О позитивном воздействии наплыва мигрантов заявили лишь 11 процентов респондентов. Почти две трети опрошенных (63 процента) отметили, что мигранты не смогут интегрироваться в общество.

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