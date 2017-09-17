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10:08 (мск), источник: Sputnik.md

Осень в Молдове: созревают протесты

В Кишиневе непарламентская оппозиция планирует в воскресенье устроить пикет у здания Законодательного органа.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 17 сен — Sputnik. В воскресенье перед зданием Законодательного собрания планирует выйти на протест непарламентская оппозиция: сторонники и представители Платформы «Достоинство и правда» Андрея Нэстасе и PAS экс-министра просвещения Майи Санду.

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Официальный мотив участников митинга- выразить свое негодование по поводу смешанной избирательной системы. Летом внепарламентская оппозиция попыталась провести масштабные протестные акции, которые завершились лишь небольшими стычками с прессой.

Среди протестующих были сторонники объединения Молдовы и Румынии, они не скрывали своих взглядов и демонстрировали флаги Румынии.

Политологи, мнением которых интересовались корреспонденты Sputnik, считают, что основной мотив митингов, организованных правой непарламентской оппозицией, — это напомнить о себе после фиаско, которые они потерпели на прошлых парламентских и президентских выборах.

Ранее представители Демпартии предложили изменить Кодекс о выборах и перейти к системе одномандатного голосования. Президент Игорь Додон высказался о необходимости перехода к смешанной избирательной системе, когда половина депутатов выбирается по партийным спискам, а другая — по одномандатным округам. Позже парламент Молдовы одобрил объединение инициативы демократов и социалистов по изменению Кодекса о выборах республики, взяв за основу смешанную систему голосования, на которой настаивала оппозиция.
Закон, предполагающий переход к смешанной избирательной системе, официально вступил в силу в Молдове 21 июля.

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