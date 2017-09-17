Осень в Молдове: созревают протесты

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 17 сен — Sputnik. В воскресенье перед зданием Законодательного собрания планирует выйти на протест непарламентская оппозиция: сторонники и представители Платформы «Достоинство и правда» Андрея Нэстасе и PAS экс-министра просвещения Майи Санду.

Читайте также Новые методы борьбы с курением будут введены с 1 января

Официальный мотив участников митинга- выразить свое негодование по поводу смешанной избирательной системы. Летом внепарламентская оппозиция попыталась провести масштабные протестные акции, которые завершились лишь небольшими стычками с прессой.

Среди протестующих были сторонники объединения Молдовы и Румынии, они не скрывали своих взглядов и демонстрировали флаги Румынии.

Политологи, мнением которых интересовались корреспонденты Sputnik, считают, что основной мотив митингов, организованных правой непарламентской оппозицией, — это напомнить о себе после фиаско, которые они потерпели на прошлых парламентских и президентских выборах.