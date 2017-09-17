Сало под запретом. ДНР запретила ввоз украинской свинины

Источник: РИА Новости

Такое решение связано с ухудшением ситуации с африканской чумой свиней (АЧС).

Карантин

Первого сентября в украинской госслужбе по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей рассказали, что в 20 населенных пунктах в девяти областях страны из-за вируса введен карантин.

В частности, он объявлен в Закарпатской, Киевской, Харьковской, Винницкой, Одесской, Хмельницкой, Ровненской, Днепропетровской и Волынской областях.

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С начала 2017 года на Украине зафиксировали 104 случая вспышки АЧС, тогда как за весь прошлый год — 91 случай. В начале августа в ассоциации «Свиноводы Украины» заявили, что в стране побит антирекорд по числу вспышек африканской чумы свиней. Так, поголовье свиней с 2012 года, когда АЧС была впервые зарегистрирована на Украине, сократилось на 130 тысяч, из них 10 тысяч — в этом году.

Убытки специализированных свиноводческих хозяйств оценивают в более чем 125 миллионов гривен (4,8 миллиона долларов).

Польша отгородится от украинских чумных свиней

Ранее министр сельского хозяйства Польши Кшиштоф Юргель сообщил, что Варшава собирается возвести вдоль границы с Украиной и Белоруссией ограду, чтобы защититься от диких кабанов — переносчиков африканской чумы свиней.

Длина забора составит около 729 километров, его строительство обойдется в 130 миллионов злотых (или 30 миллионов евро). Минфин Польши готов выделить на возведение ограждения необходимые средства.

Африканская чума свиней

Африканская чума свиней — заразный вирус, относящийся к числу особо опасных.