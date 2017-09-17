Пентагон обвинил ВКС в ударе по сирийским оппозиционерам

Источник: AP 2017

В заявлении штаба коалиции говорится, что в результате действий ВКС вблизи Дейр-эз-Зора в 12.30 по Гринвичу 16 сентября ранения получили бойцы из числа партнеров коалиции.

В документе также утверждается, что российская сторона знала о расположении в этом районе оппозиционеров и советников из коалиции.

Официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков уже заявил AFP, что подобные обвинения являются неправдой. "

Это невозможно. Зачем нам их бомбить? Игорь Конашенков Официальный представитель Минобороны

Ранее курдский источник сообщил РИА Новости, что при ударе сирийских правительственных войск пострадали шесть бойцов арабско-курдских отрядов «Сирийских демократических сил». Им была оказана медицинская помощь. Комментариями сирийской армии агентство пока не располагает.

Заявление международной коалиции уже прокомментировал председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков. По его словам, Пентагону стоит вспомнить, как США бомбили позиции сирийской армии и как вооружили джихадистов на миллиарды долларов, а только потом обвинять Россию.

В Москве не раз говорили, что решения об авиаударах в Сирии принимаются только после тщательной проверки данных разведки. При этом прежние обвинения Запада о бомбардировках самолетами ВКС гражданских объектов не находили подтверждений.

Трехлетняя блокада Дейр-эз-Зора

Весной 2014 года боевики ИГ отрезали все наземные поставки гуманитарной помощи 100 000 мирным жителям города. Здесь нет интернета и очень плохо работает мобильная связь, а цены выше в 10−20 раз по сравнению с остальными сирийскими городами. В конце 2015 года в Дейр-эз-Зор гуманитарную и военную помощь стали оказывать российские военные.

В сентябре войска правительственной армии Сирии при поддержке ВКС России осуществили прорыв блокады города.

Несмотря на то, что часть кварталов еще находятся под контролем боевиков, деблокада Дейр-эз-Зора стала не только началом избавления от трехлетней осады, но и стартом освобождения от власти террористов восточных районов страны.

В Минобороны заявили, что по своей значимости и масштабу снятие блокады с Дейр-эз-Зора превосходит все предыдущие победы над ИГ за последние три года.