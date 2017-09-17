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09:25 (мск), источник: РИА Новости

Пентагон обвинил ВКС в ударе по сирийским оппозиционерам

МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Возглавляемая США международная коалиция по борьбе с «Исламским государством»* обвинила российских военных в нанесении удара по позициям «Сирийских демократических сил».

Источник: AP 2017
В заявлении штаба коалиции говорится, что в результате действий ВКС вблизи Дейр-эз-Зора в 12.30 по Гринвичу 16 сентября ранения получили бойцы из числа партнеров коалиции.

В документе также утверждается, что российская сторона знала о расположении в этом районе оппозиционеров и советников из коалиции.

Официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков уже заявил AFP, что подобные обвинения являются неправдой. "

Это невозможно. Зачем нам их бомбить?
Игорь Конашенков
Официальный представитель Минобороны

Ранее курдский источник сообщил РИА Новости, что при ударе сирийских правительственных войск пострадали шесть бойцов арабско-курдских отрядов «Сирийских демократических сил». Им была оказана медицинская помощь. Комментариями сирийской армии агентство пока не располагает.

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Источник: в Дейр-эз-Зоре группа боевиков ИГ* сдалась сирийской армии

Заявление международной коалиции уже прокомментировал председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков. По его словам, Пентагону стоит вспомнить, как США бомбили позиции сирийской армии и как вооружили джихадистов на миллиарды долларов, а только потом обвинять Россию.

В Москве не раз говорили, что решения об авиаударах в Сирии принимаются только после тщательной проверки данных разведки. При этом прежние обвинения Запада о бомбардировках самолетами ВКС гражданских объектов не находили подтверждений.

Трехлетняя блокада Дейр-эз-Зора

Весной 2014 года боевики ИГ отрезали все наземные поставки гуманитарной помощи 100 000 мирным жителям города. Здесь нет интернета и очень плохо работает мобильная связь, а цены выше в 10−20 раз по сравнению с остальными сирийскими городами. В конце 2015 года в Дейр-эз-Зор гуманитарную и военную помощь стали оказывать российские военные.

В сентябре войска правительственной армии Сирии при поддержке ВКС России осуществили прорыв блокады города.

Несмотря на то, что часть кварталов еще находятся под контролем боевиков, деблокада Дейр-эз-Зора стала не только началом избавления от трехлетней осады, но и стартом освобождения от власти террористов восточных районов страны.

В Минобороны заявили, что по своей значимости и масштабу снятие блокады с Дейр-эз-Зора превосходит все предыдущие победы над ИГ за последние три года.

* Террористическая организация, запрещенная в России.

5 комментариевк этой статье
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Комментарии5
Комментарии
5
Иван Слепнев
а что делали бойцы умеренной оппозиции в районе осажденного города?
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