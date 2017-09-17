Минобороны рассказало о модернизированных Т-72Б3 на учениях «Запад-2017»
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Танкисты в ходе учений совершают многокилометровые марши по пересеченной местности с естественными препятствиями, проводят боевые стрельбы в любое время суток и отрабатывают скоростные маневры.
Модернизированные Т-72Б3 оснащены двигателем повышенной мощности, автоматической коробкой передач, камерой заднего вида, новой системой управления огнем. Кроме того, на танках установлена система управления силовой установкой, благодаря которой машину можно контролировать с помощью дисплея.
Также в Минобороны проинформировали о завершении первого этапа
Второй этап пройдет с 17 по 20 сентября.