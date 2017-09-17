Минобороны рассказало о модернизированных Т-72Б3 на учениях «Запад-2017»

Источник: РИА "Новости"

Читайте также В Иране заявили о создании сверхмощной неядерной бомбы

Танкисты в ходе учений совершают многокилометровые марши по пересеченной местности с естественными препятствиями, проводят боевые стрельбы в любое время суток и отрабатывают скоростные маневры.

Модернизированные Т-72Б3 оснащены двигателем повышенной мощности, автоматической коробкой передач, камерой заднего вида, новой системой управления огнем. Кроме того, на танках установлена система управления силовой установкой, благодаря которой машину можно контролировать с помощью дисплея.

Также в Минобороны проинформировали о завершении первого этапа российско-белорусских учений. «Органы военного управления и подразделения созданной региональной группировки войск (сил) отработали вопросы управления войсками в ходе отражения нападения условного противника и планирования стратегической операции в районах ответственности», — заявили в пресс-службе ведомства.