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09:56 (мск), источник: Lenta.Ru

Минобороны рассказало о модернизированных Т-72Б3 на учениях «Запад-2017»

На российско-белорусских учениях «Запад-2017» были испытаны танки Т-72Б3 новейшей модификации. Об этом сообщается на сайте Минобороны России в воскресенье, 17 сентября.

Источник: РИА "Новости"
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Танкисты в ходе учений совершают многокилометровые марши по пересеченной местности с естественными препятствиями, проводят боевые стрельбы в любое время суток и отрабатывают скоростные маневры.

Модернизированные Т-72Б3 оснащены двигателем повышенной мощности, автоматической коробкой передач, камерой заднего вида, новой системой управления огнем. Кроме того, на танках установлена система управления силовой установкой, благодаря которой машину можно контролировать с помощью дисплея.

Также в Минобороны проинформировали о завершении первого этапа российско-белорусских учений. «Органы военного управления и подразделения созданной региональной группировки войск (сил) отработали вопросы управления войсками в ходе отражения нападения условного противника и планирования стратегической операции в районах ответственности», — заявили в пресс-службе ведомства.

Второй этап пройдет с 17 по 20 сентября.

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