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11:51 (мск), источник: ТАСС

Меркель заявила, что в политике, как в футболе, — каждый хочет получить свое

Канцлер Германии также отметила, что одной из особенностей политики является то, «что утром идешь в Ведомство канцлера и точно не знаешь, что может произойти до вечера и на что нужно реагировать».

Источник: AP 2017

БЕРЛИН, 17 сентября. /Корр. ТАСС Вячеслав Филиппов/. Канцлер Германии Ангела Меркель считает, что в политике, как в футболе, любезности не помогают, но каждый хочет добиться своего. Об этом она заявила в интервью газете Bild am Sonntag. Меркель ответила на вопросы бывшего капитана сборной Германии по футболу Филиппа Лама в рамках серии «Звезды встречаются с ведущими политиками».

Это как в футболе: ваш оппонент в дортмундской «Боруссии» может быть милым человеком. Но когда «Бавария» играет с «Боруссией», любезность не помогает — по справедливости и согласно правилам, но я хочу получить свою долю. Тогда речь идет о принятии во внимание интересов
Ангела Меркель
Канцлер Германии

Она призналась, что совершенно новыми для нее ситуациями были последнее обострение конфликта вокруг КНДР и миграционный кризис 2015 года. «Возьмем к примеру нечто, что меня в настоящий момент особенно волнует, — КНДР и ее ядерные испытания, — сказала Меркель. — Совершенно ясно, что мы стремимся к дипломатическому решению. Но что должно стать отправной точкой? Как здесь продвинуться? С кем говорить? И два года назад, когда прибыло много беженцев, возникла ситуация, к которой я не могла надлежащим образом подготовиться».

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Меркель указала на то, что одной из особенностей политики является то, «что утром идешь в Ведомство канцлера и точно не знаешь, что может произойти до вечера и на что нужно реагировать».

Лам спросил Меркель, сколько в ней осталось физика (Меркель защитила диссертацию в этой области). «В начале своей политической карьеры я не могла произносить долгие речи, — рассказала канцлер. — В физике говорят не так много, а если и делают, то небольшие доклады. Мне было очень непривычно, что в политике нужно помногу повторять многие вещи». «Сегодня я несколько ужасаюсь тому, как долго я говорю», — призналась глава правительства.

Отвечая на вопрос, есть ли у нее возможность хоть на какое-то время полностью отключиться, Меркель сказала, что «это невозможно».

«Я канцлер и всегда на службе. Когда в мире что-либо происходит, то совершенно безразлично, где я нахожусь, суббота ли это или середина ночи, я должна быть готова действовать», — подчеркнула канцлер, сообщив, что ей однажды пришлось говорить по телефону в горной хижине, куда она из последних сил добралась.

Тем не менее, Меркель отметила, что ходит в магазин и любит по вечерам в субботу готовить.

«Селфи я в супермаркете больше не делаю из-за неприятного опыта — это все настолько взбаламутило, что в конечном итоге у меня в корзинке оказались не те продукты», — добавила канцлер Германии.

5 комментариевк этой статье
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Комментарии5
Комментарии
5
Александр Михайлов
Да я пярм сейчас расплачусь....сюси-пуси...Волк в овечьей шкуре...
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