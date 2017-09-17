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12:25 (мск), источник: Sputnik.md

Новые заявления Додона: что сказал президент Молдовы в Ашхабаде

Додон выразил надежду, что в следующем году будет сформирована единая позиция в парламенте, в правительстве и у президента, которая будет исходить из национальных интересов Молдовы.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 17 сен — Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон поблагодарил РФ за взвешенную позицию в отношении официального Кишинева после ряда неоднозначных действий, которые предприняло молдавское правительство в отношении российских официальных лиц и дипломатов.

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На своей страничке в социальной сети глава республики написал, что он благодарен российской стороне за принятые решения, согласно которым более 180 предприятий с обоих берегов Днестра получили доступ на российский рынок. В 2017 году экспорт нескольких категорий продуктов, таких как фрукты, овощи, вина и консервы, увеличился в среднем в 3−4 раза.

В воскресенье Додон провел встречу с главой Совета Федерации РФ Валентиной Матвиенко. Оба политика находятся с визитом в Ашхабаде, где примут участие в церемонии открытия V Азиатских игр в закрытых помещениях и по боевым искусствам. Глава государства отправился в Туркменистан в пятницу по приглашению президента этой страны Гурбангулы Бердымухамедова.

«Хочу поблагодарить в Вашем лице руководство РФ за то, что, несмотря на все провокации, которые делают некоторые партии, которые пока еще контролируют парламентское большинство и правительство, Российская Федерация последовательно показывает свою открытость и поддержку молдавского народа», — сказал Додон на встрече в Ашхабаде, передает РИА Новости.

В связи с этим президент напомнил об объявлении в Молдове персона нон грата пяти российских дипломатов.

«Такого не было в наших двусторонних отношениях никогда, уверен, что подавляющее большинство граждан республики с этим не согласно — так, как не согласен президент, которому народ оказал доверие на выборах прошлого года», — продолжил он.

«Несмотря на все это, руководство РФ очень мудро и взвешенно подходит ко всем этим процессам. Я очень рад, что не было принято решение, которое бы ухудшило состояние наших экономических связей», — сказал он.

В ответ Матвиенко напомнила, что просьба об этом исходила непосредственно от Додона.

«Вы обратились с такой просьбой, естественно, руководство России прислушалось к ней, понимая, что она абсолютно правильная», — сказала она.

В этом контексте президент указал на тот факт, что за прошедшие 9 месяцев увеличился экспорт молдавских товаров «по большинству позиций, которые интересны и российским покупателям, и молдавским производителям».

«У нас практически в два раза выросли поставки вина, в три раза выросли поставки овощей и фруктов. Около 100 тысяч наших граждан получили либо амнистию, либо легализацию, для нас это очень важно. Не случайно более 65% населения Молдовы считают Россию дружественным государством, несмотря на то, что происходит в последние месяцы», — отметил Додон.

«То, что произошло, и то, что происходит с некоторыми заявлениями, это повестка дня конкретной политической партии, ни в коем случае нельзя воспринимать это как позицию Молдовы», — акцентировал внимание президент страны.

«Это позиция политической партии, которая обанкротилась в предпочтениях населения Молдовы, и для того, чтобы понравиться своим западным кураторам и влиться в новую конфронтацию между Западом и Востоком, делает такие заявления и некоторые акции», — пояснил он, добавив, что «это ненадолго», за это время «удалось за это время существенно укрепить позиции и доверие к институту президента, которого не было в последние 8 лет».

По его словам, в настоящее время институту президента в Молдове доверяют более 60% населения. «Нам существенно удалось укрепить позиции пропрезидентской партии социалистов, и мы уверенно идем к парламентским выборам, которые состоятся в следующем году», — добавил он.

Додон выразил надежду, что в следующем году «будет сформирована единая позиция в парламенте, в правительстве и у президента, и появится промолдавское — не проевропейское, не провосточное, — а промолдавское парламентское большинство, которое будет исходить из национальных интересов». «А в наших национальных интересах стратегическое партнерство с РФ», — подчеркнул он.

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