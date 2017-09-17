В Латвии опубликовали инструкцию по выявлению шпионов

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Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU — Полиция безопасности (ПБ) Латвии впервые разместила на своем сайте рекомендации для должностных лиц государственных и муниципальных учреждений о том, как распознать шпионов: чиновникам советуют с особой бдительностью относиться к ведущим себя фамильярно иностранцам.

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Как указывает полиция, сотрудники иностранных спецслужб могут пытаться направить разговор на темы вне работы, пытаться продолжить контакт в неформальной обстановке и в нерабочее время, просить предоставить информацию для личных нужд, предлагать информацию или помощь по рабочим вопросам в обмен на услуги.

В связи с этим латвийская спецслужба рекомендует обращать особое внимание на иностранцев, которые ведут себя явно фамильярно и приветливо, стараются быстро перейти на неформальный стиль разговора, устанавливают контакты в социальных сетях, пытаются вызвать реакцию, апеллируя к идеологическим убеждениям. Также следует настороженно относиться к иностранцам, которые задают наводящие вопросы о ситуации в стране, на работе, личной финансовой ситуации.

В рекомендациях ПБ отмечается, что усилия сотрудников иностранных спецслужб направлены на то, чтобы получить информацию, которая не является общедоступной, и касается национальных интересов и безопасности Латвии.

В связи с этим считается, что чиновники государственных и муниципальных органов являются одним из самых ценных источников такой информации.

При этом шпионов интересует не только секретная информация, но и сведения о повседневной деятельности и должностных лицах учреждений, информация о деловых партнерах в негосударственном секторе, законопроектах, программах развития и реформ, планах закупок, внутренних процедурах, кадровом составе учреждений, уровне профессиональной подготовки сотрудников, техническом оснащении.

Как отмечают в латвийской спецслужбе, иностранные шпионы могут выдавать себя за дипломатов, сотрудников государственных и муниципальных учреждений, работников правоохранительных органов, предпринимателей и журналистов.

Полиция безопасности также подготовила рекомендации, как действовать, если к жителям Латвии обращается шпион.

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Так, если местному жителю кажется, что произошел контакт со шпионом, ПБ советует избегать немедленного ответа, не давать обещаний и не брать на себя обязательств, обратить особое внимание на то, какую информацию хочет получить иностранный гражданин. «В крайних случаях — под угрозой ареста, давления на членов семьи — можно якобы согласиться на сотрудничество, но об этом следует немедленно сообщить ПБ», — подчеркивается в материале.