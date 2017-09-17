Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: появилась реакция Совета Европы на отказ России платить
Названа главная причина смерти во время секса
«Я президент мира»: Порошенко сделал заявление на встрече в Киеве
Америке предложили купить Россию
Умерла экс-солистка группы «Банд'Эрос» Родика Змихновская
Чем может грозить использование фото знаменитости без ее ведома? Звезда «Клиники» Зак Брафф узнал, что работает компьютерным мастером «в России»
США пророчат дефолт: "убийца" доллара уже идет по миру - СМИ
СМИ: почему США отказались отвоевать Крым Украине
Новый Mack: грузовик, который станет классикой
В Омске яму на дороге заделали картошкой (фото)
В Раде заявили о готовящемся штурме резиденции Порошенко
СМИ: США в страхе перед космическим Перл-Харбором
Умерла экс-солистка группы «Банд'Эрос» Родика Змихновская
В ЛНР ответили на ввод миротворцев в Донбасс
"Моей вины нет": Безрукова не захотела говорить о гибели сына
Военную технику Украины увидели на границе Крыма
В посольстве РФ не приняли извинения за оскорбление Путина
Женщина нашла в квартире тайник времен Николая II
Фоторепортажи
8Котопоезд из Японии
8В Индии простились с Ганешей
13:09 (мск), источник: Интерфакс

В Латвии опубликовали инструкцию по выявлению шпионов

Латвийские спецслужбы посоветовали чиновникам избегать общения с фамильярными, чересчур приветливыми и любопытными иностранцами.

Источник: Reuters

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU — Полиция безопасности (ПБ) Латвии впервые разместила на своем сайте рекомендации для должностных лиц государственных и муниципальных учреждений о том, как распознать шпионов: чиновникам советуют с особой бдительностью относиться к ведущим себя фамильярно иностранцам.

Читайте также
Самые знаменитые советские шпионы

Как указывает полиция, сотрудники иностранных спецслужб могут пытаться направить разговор на темы вне работы, пытаться продолжить контакт в неформальной обстановке и в нерабочее время, просить предоставить информацию для личных нужд, предлагать информацию или помощь по рабочим вопросам в обмен на услуги.

В связи с этим латвийская спецслужба рекомендует обращать особое внимание на иностранцев, которые ведут себя явно фамильярно и приветливо, стараются быстро перейти на неформальный стиль разговора, устанавливают контакты в социальных сетях, пытаются вызвать реакцию, апеллируя к идеологическим убеждениям. Также следует настороженно относиться к иностранцам, которые задают наводящие вопросы о ситуации в стране, на работе, личной финансовой ситуации.

В рекомендациях ПБ отмечается, что усилия сотрудников иностранных спецслужб направлены на то, чтобы получить информацию, которая не является общедоступной, и касается национальных интересов и безопасности Латвии.

В связи с этим считается, что чиновники государственных и муниципальных органов являются одним из самых ценных источников такой информации.

При этом шпионов интересует не только секретная информация, но и сведения о повседневной деятельности и должностных лицах учреждений, информация о деловых партнерах в негосударственном секторе, законопроектах, программах развития и реформ, планах закупок, внутренних процедурах, кадровом составе учреждений, уровне профессиональной подготовки сотрудников, техническом оснащении.

Как отмечают в латвийской спецслужбе, иностранные шпионы могут выдавать себя за дипломатов, сотрудников государственных и муниципальных учреждений, работников правоохранительных органов, предпринимателей и журналистов.

Полиция безопасности также подготовила рекомендации, как действовать, если к жителям Латвии обращается шпион.
Читайте также
Агент Воскресенская. Как сотрудница НКВД стала детской писательницей

Так, если местному жителю кажется, что произошел контакт со шпионом, ПБ советует избегать немедленного ответа, не давать обещаний и не брать на себя обязательств, обратить особое внимание на то, какую информацию хочет получить иностранный гражданин. «В крайних случаях — под угрозой ареста, давления на членов семьи — можно якобы согласиться на сотрудничество, но об этом следует немедленно сообщить ПБ», — подчеркивается в материале.

О любых подозрительных контактах с зарубежными гражданами следует немедленно сообщать ответственному за безопасность учреждения лицу или ПБ. Полиция безопасности гарантирует конфиденциальность предоставленной информации и ее источника, а также напоминает, что за сбор и передачу информации работникам иностранных спецслужб в Латвии предусмотрено лишение свободы.

2 комментарияк этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии2
Комментарии
2
Vesta *
Кто-то из латвийских чинуш хорошо устроился ))))))))) - за з/п глумиться над соотечественниками..
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Читать все
2
Комментировать
Минобороны ответило на обвинения в ударе по сирийской оппозиции
Власти ДНР запретили ввозить украинское сало
Экс-глава НАТО назвал условие получения РФ «пряника» по санкциям
Казахстанский боксер Головкин не сумел победить Альвареса
Украина заявила о падении «российского беспилотника» в Донбассе
Сурдопереводчик во Флориде перепутал «Ирму» с «пиццей»
Меркель рассказала о кухне и главной проблеме в речах политиков
Спорт
«Гена выиграл, но это уже не спорт, а чистый бизнес» Геннадий Головкин завершил вничью бой против мексиканца Сауля Альвареса в Лас-Вегасе. Принятое судьями решение многим показалось спорным
Авто
Новый дорогой «кореец»: дизайн рисовал автор Bentley Bentayga Новый корейский премиум-седан создан, чтобы потеснить таких грандов, как Audi A4, BMW 3-й серии и Mercedes- C-класса
Hi-Tech
Медведеву подарили российский смартфон Inoi R7 Что за устройство подарили премьеру в день презентации iPhone 8?
Кино
Валерия с дочерью на съемках нового телешоу: первые фото Певицы приняли участие в телепроекте «Угадай мой возраст»
Недвижимость
Власти назвали себестоимость жилья для реновации
За раздельный сбор мусора дадут скидку на ЖКУ
«Пятерочки» могут появиться на заправках
Верховный суд сообщил, как стать владельцем чужого жилья
Леди
Пусть видит: можно ли выщипывать брови в присутствии бойфренда На лице маска из огурцов, волосы накручены на бигуди – в обществе принято считать, что нормальные женщины перед мужчинами в таком виде не показываются. Или все-таки да?
Дети
Вера Брежнева готовится снова стать мамой Про свою мечту звезда рассказала журналистам в Сочи, во время конкурса «Новая волна».
Все о ремонте
Ремонт в условиях ограниченного бюджета: экономим грамотно
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Как оформить комнату школьника: 10 идей
Дизайн прихожей: как сделать её удобной и функциональной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь