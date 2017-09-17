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14:14 (мск), источник: ТАСС

СМИ: сурдопереводчик на пресс-конференции по «Ирме» предупредил о «пицце» и «монстрах»

Общество глухонемых штата Флорида требует извинений от властей, подчеркивая, что действия сурдопереводчик могли подвергнуть опасности многих людей.

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ВАШИНГТОН, 17 сентября. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Шквал критики со стороны глухонемых Флориды вызвала пресс-конференция должностных лиц штата, отвечавших за меры, принятые по защите американцев от разрушительного урагана «Ирма». Как рассказала в субботу газета The Hill, сурдопереводчик, которого наняли власти, допускал ошибки, которые могли даже привести к жертвам во время удара стихии.

Выступавший в этой роли местный спасатель Маршалл Грин неправильно передавал жестами слова выступавших.

Так, вместо того, чтобы предупредить о приближении урагана, он сообщал то о «пицце», то о «монстрах», пишет издание со ссылкой на специалистов. Некоторые высказывания чиновников он вообще не переводил. Например, вместо того, чтобы жестами напомнить гражданам о необходимости следить за новостями по телевидению, он показал слово «сумасшедший».

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Глава флоридской компании по предоставлению сурдопереводчиков VisCom Шарлин Маккарти призналась, что эта пресс-конференция «сильно расстроила» ее. «Это просто ужасно, — сказала она. — Наблюдать за этим, зная, что я могла обеспечить их квалифицированным и сертифицированным сурдопереводчиком».

При этом власти объяснили, что были в сложной ситуации, и им срочно был необходим специалист по языку жестов для одной из десятков пресс-конференций, которые проводились в пострадавшем от урагана штате. Оказалось, что брат Грина — глухонемой, и было принято решение, что лучше воспользоваться его помощью, чем совсем отказаться от перевода на язык жестов. Общество глухонемых штата, отмечает газета, требует извинений от властей, подчеркивая, что действия спасателя могли подвергнуть опасности многих людей.

Это уже не первый раз, когда происходит курьез с сурдопереводчиком во время пресс-конференции по «Ирме». Так, на прошлой неделе выступление губернатора Флориды Рика Скотта, на которой он оглашал предупреждения жителям штата в связи с надвигающимся ураганом, превратилась в настоящее представление после того, как сурдопереводчик, стоявший по левую руку от губернатора, начал сопровождать жесты артистичной мимикой.

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В то время как губернатор штата был предельно серьезен, предупреждая американцев о нешуточной угрозе, сурдопереводчик активно жестикулировал, высовывал язык, закатывал и выпучивал глаза, а также корчил рожи перед телекамерами, пытаясь как можно драматичнее передать слова Скотта.

Ураган «Ирма», ставший самым мощным в Атлантике как минимум за последнее десятилетие, привел к масштабным разрушениям в ряде государств и территорий Карибского бассейна, после чего 10 сентября обрушился на территорию американского штата Флорида, принеся мощные ветра и проливные дожди. По данным Управления по координации гуманитарных вопросов ООН (УКГВ), на Кубе ураган привел к эвакуации 2 млн человек, а на Барбуде ударом стихии было уничтожено 99% строений.

1 комментарийк этой статье
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Комментарии1
Комментарии
1
Сергей Костенко
Да они постоянно Австрию с Австралией путают - ничего нового...
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