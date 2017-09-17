СМИ: сурдопереводчик на пресс-конференции по «Ирме» предупредил о «пицце» и «монстрах»
Общество глухонемых штата Флорида требует извинений от властей, подчеркивая, что действия сурдопереводчик могли подвергнуть опасности многих людей.
Общество глухонемых штата Флорида требует извинений от властей, подчеркивая, что действия сурдопереводчик могли подвергнуть опасности многих людей.
ВАШИНГТОН, 17 сентября. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Шквал критики со стороны глухонемых Флориды вызвала
Так, вместо того, чтобы предупредить о приближении урагана, он сообщал то о «пицце», то о «монстрах», пишет издание со ссылкой на специалистов. Некоторые высказывания чиновников он вообще не переводил. Например, вместо того, чтобы жестами напомнить гражданам о необходимости следить за новостями по телевидению, он показал слово «сумасшедший».
Глава флоридской компании по предоставлению сурдопереводчиков VisCom Шарлин Маккарти призналась, что эта
При этом власти объяснили, что были в сложной ситуации, и им срочно был необходим специалист по языку жестов для одной из десятков
Это уже не первый раз, когда происходит курьез с сурдопереводчиком во время
В то время как губернатор штата был предельно серьезен, предупреждая американцев о нешуточной угрозе, сурдопереводчик активно жестикулировал, высовывал язык, закатывал и выпучивал глаза, а также корчил рожи перед телекамерами, пытаясь как можно драматичнее передать слова Скотта.
Ураган «Ирма», ставший самым мощным в Атлантике как минимум за последнее десятилетие, привел к масштабным разрушениям в ряде государств и территорий Карибского бассейна, после чего 10 сентября обрушился на территорию американского штата Флорида, принеся мощные ветра и проливные дожди. По данным Управления по координации гуманитарных вопросов ООН (УКГВ), на Кубе ураган привел к эвакуации 2 млн человек, а на Барбуде ударом стихии было уничтожено 99% строений.