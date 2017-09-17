Митинг в защиту животных в Омске собрал около 300 человек
Организаторы акции выступают за расширение понятия «жестокое обращение с животными».
Организаторы акции выступают за расширение понятия «жестокое обращение с животными».
ОМСК, 17 сентября. /ТАСС/. Около 300 жителей Омска приняли участие в митинге в защиту животных в рамках всероссийской акции «Закон нужен сейчас», посвященной скорейшему принятию законопроекта «Об ответственном обращении с животными». Об этом ТАСС в воскресенье сообщила организатор митинга в Омске, директор благотворительного фонда помощи животным «Общий мир» Елена Олюнина.
«По нашим оценкам, в митинге 16 сентября приняли участие более 300 человек. Цель акции — привлечь внимание вышестоящих инстанций для скорейшего рассмотрения и принятия закона. Мы каждой в отдельности не позвоним, не попросим, письмо не направим депутатам, но сказать, что люди по всей стране ждут принятия этого закона, нужно, поэтому выбрана форма такого публичного выступления, публичного заявления», — сказала она.
Они предлагают расширить понятие «жестокое обращение с животными».
Олюнина пояснила, что этот закон ждут уже 17 лет. По ее словам, ни в одном законодательном постановлении не прописано, что представляют собой животные, а в Гражданском кодексе фигурирует как имущество человека. «Но никаких емких и четких характеристик, что, например, животные испытывают боль, способны реагировать на окружающую действительность, на действия», — добавила она.
По словам Олюниной, в настоящее время бездомных животных вылавливают на улицах, после чего через определенное время их усыпляют. «Нет варианта отдать их добровольцам на постоянное содержание, нет обязанности распространять информацию в интернете об отловленных животных, чтобы