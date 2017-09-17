Оппозиция собралась на митинг в центре Кишинёва

Источник: Noi.md

Организатором акции протеста у здания парламента, проходящего в воскресенье, 17 сентября, стала непарламентская оппозиция: На призыв выступить с требованием об отмене поправок в Кодекс о выборах, приведших к переходу на смешанную избирательную систему, откликнулись сторонники партий «Platforma DA» («Demnitate şi Adevăr» или «Достоинство и правда») и «PAS» (Partidul Acţiune şi Solidaritate или «Партия действия и солидарности»).

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Участники акции протеста в очередной раз намерены выразить своё негодование изменением избирательной системы. Летом внепарламентская оппозиция уже проводила масштабные манифестации, которые завершились небольшими столкновениями с полицией.

Напомним, что следующие парламентские выборы по инициативе парламентского большинства и Партии социалистов должны пройти по смешанной системе, когда 50 депутатов будут избраны по партийным спискам, а 51 народный избранник будет выдвинут от своего одномандатного округа. Соответствующее решение стало компромиссным вариантом избирательной реформы, поддержанным Демократической партией, настаивавшей на избрании депутатов исключительно по одномандатным округам, и Партией социалистов. За законодательную инициативу на пленарном заседании парламента 20 июля в окончательном чтении проголосовали 74 депутата.