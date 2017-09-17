Минобороны РФ ответило на претензии Пентагона по поводу операции в Дейр-эз-Зоре

Источник: РИА "Новости"

Так он прокомментировал заявление Пентагона о том, что в результате российского удара пострадали сирийские оппозиционеры.

Российские ВКС наносят точечные удары только по разведанным и подтвержденным по нескольким каналам целям в подконтрольных ИГИЛ (запрещено в РФ) районах. Игорь Конашенков Официальный представитель Минобороны РФ

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«В первую очередь, уничтожаются огневые точки террористов, из которых ведется массированный огонь по сирийским войскам», — заявил официальный представитель Минобороны РФ.

Конашенков сказал, что за последние несколько суток на восточном берегу Евфрата российскими средствами контроля и разведкой не было выявлено ни одного боестолкновения террористов ИГИЛ с вооруженными представителями какой-либо третьей силы.