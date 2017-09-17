Минобороны РФ ответило на претензии Пентагона по поводу операции в Дейр-эз-Зоре
Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU — Российская боевая авиация в Сирии наносит точечные удары, США были заранее проинформированы о границах военной операции в городе
Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU — Российская боевая авиация в Сирии наносит точечные удары, США были заранее проинформированы о границах военной операции в городе
Так он прокомментировал заявление Пентагона о том, что в результате российского удара пострадали сирийские оппозиционеры.
Российские ВКС наносят точечные удары только по разведанным и подтвержденным по нескольким каналам целям в подконтрольных ИГИЛ (запрещено в РФ) районах.
«В первую очередь, уничтожаются огневые точки террористов, из которых ведется массированный огонь по сирийским войскам», — заявил официальный представитель Минобороны РФ.
Конашенков сказал, что за последние несколько суток на восточном берегу Евфрата российскими средствами контроля и разведкой не было выявлено ни одного боестолкновения террористов ИГИЛ с вооруженными представителями
Вечером 16 сентября коалиция во главе с США обвинила российские силы в нанесении удара по «Сирийским демократическим силам», в результате которого несколько бойцов получили ранения.