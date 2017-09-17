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13:47 (мск), источник: Интерфакс

Минобороны РФ ответило на претензии Пентагона по поводу операции в Дейр-эз-Зоре

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU — Российская боевая авиация в Сирии наносит точечные удары, США были заранее проинформированы о границах военной операции в городе Дейр-эз-Зор, заявил в воскресенье официальный представитель Минобороны РФ, генерал-майор Игорь Конашенков.

Источник: РИА "Новости"

Так он прокомментировал заявление Пентагона о том, что в результате российского удара пострадали сирийские оппозиционеры.

Российские ВКС наносят точечные удары только по разведанным и подтвержденным по нескольким каналам целям в подконтрольных ИГИЛ (запрещено в РФ) районах.
Игорь Конашенков
Официальный представитель Минобороны РФ
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«В первую очередь, уничтожаются огневые точки террористов, из которых ведется массированный огонь по сирийским войскам», — заявил официальный представитель Минобороны РФ.

Конашенков сказал, что за последние несколько суток на восточном берегу Евфрата российскими средствами контроля и разведкой не было выявлено ни одного боестолкновения террористов ИГИЛ с вооруженными представителями какой-либо третьей силы.

Вечером 16 сентября коалиция во главе с США обвинила российские силы в нанесении удара по «Сирийским демократическим силам», в результате которого несколько бойцов получили ранения.

4 комментарияк этой статье
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Комментарии4
Комментарии
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Борис Зориков
если бы российские силы нанесли удар по сирийским демократическим силам, то там было бы не несколько раненых, а были бы только одни трупы..... и вообще,...
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