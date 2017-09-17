В Краснодарском крае стартовали учения российских и египетских десантников

Источник: ЮГА.ру

Учения будут проходить на полигоне «Раевское» под Новороссийском. Совместное тактическое учение российских и египетских десантников в России пройдет впервые.

«В тактическом учении подразделения ВДВ России и парашютно-десантных войск вооруженных сил Арабской Республики Египет будут проводить десантирование, совершать маневр в район выполнения учебно-боевых задач, а также захватывать и удерживать горный перевал на Кубани», — сообщает пресс-служба Южного военного округа.