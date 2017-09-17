В Краснодарском крае стартовали учения российских и египетских десантников
На базе воинской части ВДВ России в Краснодарском крае 17 сентября торжественно открыли основную фазу совместного
На базе воинской части ВДВ России в Краснодарском крае 17 сентября торжественно открыли основную фазу совместного
Учения будут проходить на полигоне «Раевское» под Новороссийском. Совместное тактическое учение российских и египетских десантников в России пройдет впервые.
«В тактическом учении подразделения ВДВ России и
Подготовка к совместным учениям шла неделю: на полигоне Новороссийского соединения ВДВ для египетских военных провели занятия по боевому применению гранатометов, пулеметов и автоматического оружия различного калибра. Более 50 солдат и офицеров