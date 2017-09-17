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14:35 (мск), источник: ЮГА.ру

В Краснодарском крае стартовали учения российских и египетских десантников

На базе воинской части ВДВ России в Краснодарском крае 17 сентября торжественно открыли основную фазу совместного российско-египетского тактического учения «Защитники дружбы — 2017».

Источник: ЮГА.ру

Учения будут проходить на полигоне «Раевское» под Новороссийском. Совместное тактическое учение российских и египетских десантников в России пройдет впервые.

«В тактическом учении подразделения ВДВ России и парашютно-десантных войск вооруженных сил Арабской Республики Египет будут проводить десантирование, совершать маневр в район выполнения учебно-боевых задач, а также захватывать и удерживать горный перевал на Кубани», — сообщает пресс-служба Южного военного округа.

Подготовка к совместным учениям шла неделю: на полигоне Новороссийского соединения ВДВ для египетских военных провели занятия по боевому применению гранатометов, пулеметов и автоматического оружия различного калибра. Более 50 солдат и офицеров парашютно-десантных войск Египта научились применять стрелковое оружие и боевую технику ВДВ России, сообщает РИА «Новости».

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