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16:37 (мск), источник: ТАСС

В Омске начался митинг за достойные зарплаты и в защиту прав дольщиков

К диалогу в рамках митинга приглашены представители регионального правительства и городской администрации.

ОМСК, 17 сентября. /Корр. ТАСС Алексей Петров/. Митинг за достойные зарплаты и в защиту прав дольщиков, организованный Федерацией омских профсоюзов, начался в Омске, передает корреспондент ТАСС с места событий.

Мы обеспокоены продолжающимся снижением заработных плат и ростом налогов, тарифов и других оплат, которые ложатся бременем на людей. Мы обращаемся к правительству России, депутатам Думы, региональным и муниципальным властям, депутатам горсовета с призывом обратить внимание на наши проблемы.
Орест Обухов
Исполняющий обязанности председателя Федерации омских профсоюзов
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По его словам, митинг посвящен ключевым проблемам, мешающим развитию города. Это низкие зарплаты омичей, отъезд молодежи из Омска в поиске достойной работы и отсутствие решения проблемы обманутых дольщиков.

Правительству региона необходимо уделять больше внимания профориентации и поддержке молодежи, считают организаторы. К диалогу в рамках митинга приглашены представители регионального правительства и городской администрации.

По мнению митингующих, власти также должны оказывать реальную помощь обманутым покупателям квартир и активнее бороться с появлением новых «проблемных» домов. В настоящий момент эта проблема не решена, считает представитель омских профсоюзов, в результате жители города опасаются покупать квартиры, а строительные предприятия разоряются.

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