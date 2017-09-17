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18:35 (мск), источник: RTVi

В Петербурге антивоенные активисты устроили акцию на крейсере «Аврора»

Антивоенные активисты 17 сентября устроили акцию на крейсере «Аврора» в Петербурге. Об этом говорится в манифесте, который поступил в редакцию RTVI.

Акцию устроила группа клоунов-милитаристов «Клоунское государство», в которую вошли гражданские активисты, феминистки и художники из группы «Родина». Они заявили, что «захватили» крейсер с требованием увеличить военный бюджет России.

Несправедливо, что у школ, больниц и пенсионеров еще есть какое-то обеспечение, в то время как на эти деньги мы могли бы устроить военные учения, а потом — убивать! Не важно кто враг, важно, что война это весело!

Демонстранты утверждают, что они пародировали военные учения «Запад-2017» и военную пропаганду в целом. По их словам, цель такой пропаганды — отвлекать население от реальных проблем. Охрана крейсера выгнала активистов с корабля. Никого не задержали, хотя и требовали удалить фотографии.

14 сентября в Беларуси начались совместные стратегические учения с Россией, которые закончатся 20 сентября. 18 сентября их посетит президент России Владимир Путин. В мероприятиях участвуют почти 13 тысяч военных из двух стран. По данным министерства обороны России, цель учений — «совершенствование оперативной совместимости штабов» разных уровней и «сопряжение перспективных систем управления войсками».

В 2017 году расходная часть бюджета России составит 16 трлн рублей. По оценке РБК, на здравоохранение выделили примерно 600 млрд рублей, на образование — около 500 млрд рублей, а на военные расходы — 2,5 трлн рублей.

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