Порошенко увеличил военный бюджет Украины на миллиард долларов

Источник: AP 2017

Таким образом вступает в силу решение Совета нацбезопасности и обороны, которое предусматривает расходы на безопасность и оборону в 2018 году на уровне не менее пяти процентов ВВП.

Всего на оборонные цели в следующем году предполагается выделить не менее 165,37 миллиарда гривен (примерно 6,3 миллиарда долларов).

Это более чем на миллиард долларов превышает оборонные расходы в нынешнем году, которые составили 136 миллиардов гривен (5,1 миллиарда долларов).

Кабмин Украины 14 сентября утвердил проект госбюджета на 2018 год с дефицитом 2,4% ВВП и инфляцией 7%. Верховная рада еще должна утвердить документ.