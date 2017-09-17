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16:10 (мск), источник: РИА Новости

Порошенко увеличил военный бюджет Украины на миллиард долларов

КИЕВ, 17 сен — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко подписал указ об оборонном бюджете на 2018 год. Соответствующий документ опубликован на сайте главы государства.

Источник: AP 2017

Таким образом вступает в силу решение Совета нацбезопасности и обороны, которое предусматривает расходы на безопасность и оборону в 2018 году на уровне не менее пяти процентов ВВП.

Всего на оборонные цели в следующем году предполагается выделить не менее 165,37 миллиарда гривен (примерно 6,3 миллиарда долларов).

Это более чем на миллиард долларов превышает оборонные расходы в нынешнем году, которые составили 136 миллиардов гривен (5,1 миллиарда долларов).

Кабмин Украины 14 сентября утвердил проект госбюджета на 2018 год с дефицитом 2,4% ВВП и инфляцией 7%. Верховная рада еще должна утвердить документ.

Бюджет на 2017 год предусматривает дефицит в три процента ВВП, рост экономики — на уровне трех процентов и инфляцию в 8,1%. В 2016 году дефицит бюджета Украины составил 2,9% ВВП.

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