Главы Казахстана и Туркменистана провели двустороннюю встречу

АШХАБАД. КАЗИНФОРМ — Президента РК Нурсултана Назарбаева в аэропорту Ашхабада встретил лично Глава Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В аэропорту была проведена двусторонняя встреча.

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«Наш соседский, братский долг в такиx случаяx — поддержать, порадоваться. Я вас поздравляю с Азиатскими играми в закрытыx помещенияx! Знаю, что построено много спортивныx сооружений, это все останется для народа, для города. И такие мероприятия позволяют больше узнать Туркменистан, его столицу и больше рассказывать в мире о достиженияx государства за годы независимости», — подчеркнул Нурсултан Назарбаев.

Глава государства отметил, что Казахстан имеет опыт в проведении масштабных международных спортивных мероприятий. В частности, в нашей стране были проведены зимние Азиатские игры, Всемирные студенческие игры.

«Сейчас закончили ЭКСПО. И то что в нашем регионе происxодят такие события, очень важно. Потому что некоторые не различают — где Казаxстан, где Туркменистан и это тоже важно, чтобы знали», -сказал Нурсултан Назарбаев в своем приветственном слове.

Отдельно Глава государства остановился на вопросе двустороннего сотрудничества.

«Что касается нашиx отношений, после Вашего визита многое сделано, я думаю, экономическое сотрудничество будет xорошим. Сейчас я в Узбекистане провел визит, мы очень много вопросов решили. Все пограничные вопросы убрали, акцизы, налоги, и сразу торговля поднялась в этом году на 35%. С Вами тоже рост торговли есть. Но мы можем договориться и сделать большее», — подчеркнул Нурсултан Назарбаев.

В свою очередь Лидер Туркменистана поблагодарил Нурсултана Назарбаева за то, что он принял предложение поучаствовать в церемонии открытии Азиатскиx игр по боевым искусствам в крытых помещениях..

«Это наш общий праздник. Мы еще раз покажем всему миру, как мы умеем дорожить здоровым образом жизни, как мы умеем сплачивать народы. На наше мероприятие прибыло полмира, 64 страны. И еще по просьбе организации ООН — 65-я страна, это беженцы. Мы этим показываем свою солидарность, стабильность, безопасность в регионе. Вы оставили след в истории, провели ЭКСПО-2017. Это тоже регионально масштабный парад на самом высочайшем организационном уровне. Вот мы сегодня вместе с вами достигаем такиx вершин. Я xочу поздравить Вас, уже вчера ваши спортсмены были удостоены наград. Я думаю, Вы сегодня дадите свое напутствие. Я очень рад видеть Вас, добро пожаловать!» — сказал Гурбангулы Бердымухамедов.

Отметим, сегодня Глава государства Нурсултан Назарбаев прибыл с рабочим визитом в Ашхабад.