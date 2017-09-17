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17:02 (мск), источник: РИА Новости

Трамп придумал прозвище Ким Чен Ыну

ВАШИНГТОН, 17 сен — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Президент США Дональд Трамп сообщил в воскресенье, что накануне обсудил тему КНДР с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином.

Источник: AP 2017
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«Накануне вечером разговаривал с президентом Южной Кореи. Спросил его, как поживает “ракетный человек” (лидер Северной Кореи Ким Чен Ын — ред.). В КНДР формируются длинные очереди за бензином. Слишком плохо!», — написал Трамп на своей странице в Twitter.

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Белый дом сообщил, что в ходе телефонного разговора американский и южнокорейский лидеры обсудили запуск КНДР ракеты, пролетевшей над территорией Японии.

«Оба руководителя отметили, что КНДР продолжает бросать вызов мировому сообществу даже после того, как ООН самым серьезным образом осудила повторяющиеся провокации со стороны Пхеньяна», — говорится в сообщении, поступившем в РИА Новости.

В документе отмечается, что оба лидера подтвердили приверженность «принятию шагов по укреплению мер сдерживания, а также расширения экономического и дипломатического давления на КНДР».

Президенты США и Южной Кореи «отметили, что продолжат тесные консультации на следующей неделе, когда встретятся “на полях” Генеральной Ассамблеи ООН», говорится в сообщении.

По сообщениям СМИ, в КНДР выстраиваются очереди за бензином после объявления новых санкций ООН.

1 комментарийк этой статье
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Комментарии1
Комментарии
1
Сергей Костенко
Как он боится Кима - это что-то!!!
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