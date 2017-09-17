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17:38 (мск), источник: РИА Новости

Отказавшимся от прививок родителям могут пересмотреть оплату больничного

МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Минздрав РФ рассматривает возможность изменения оплаты больничных тем родителям, дети которых заболели из-за отказа от прививки, сообщила министр здравоохранения Вероника Скворцова в программе «Итоги недели» на НТВ.

Источник: Агентство «Москва»
Мы пытаемся договориться с Фондом социального страхования, чтобы какие-то механизмы, в том числе и материальные, включались. Скажем, если ребенок заболевает по вашей вине, вы отказались от его вакцинации, может быть, имеет смысл, чтобы больничный лист вам оплачивался не так, как всем остальным.
Вероника Скворцова
Министр здравоохранения

Она также отметила важность вакцинации. «У многих ментально сохранилось ощущение, что надо в детстве переболеть инфекциями. Но сейчас это противоречит здравому смыслу. В странах, которые рядом с нами находятся — в той же Европе — вспышки кори достаточно часты, и они сопровождаются очень серьезными осложнениями. Поэтому, конечно, прививать надо», — сказала Скворцова, отметив, что в России качество вакцин проверяется так, как нигде в мире.

7 комментариевк этой статье
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Комментарии7
Комментарии
7
Анастасия Невская
У нас знакомая работает в мин здравоохраннения, так она сама говорит что наши прививки нельзя колоть и все ее знакомые из медицины своим не позволяют делать...
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