Додон поблагодарил Россию за взвешенную позицию
Президент Молдовы Игорь Додон поблагодарил российские власти за ту позицию, которую они занимают в отношении действий оппозиционного к главе государства молдавского правительства.
Президент Молдовы Игорь Додон поблагодарил российские власти за ту позицию, которую они занимают в отношении действий оппозиционного к главе государства молдавского правительства.
Об этом он заявил на встрече с председателем Совета Федерации России Валентиной Матвиенко в Ашхабаде, куда они прибыли на открытие V Азиатских игр в закрытых помещениях. Как сообщает ria.ru, в разговоре с Матвиенко Додон отметил, что за последнее время в отношениях двух стран были как позитивные, так и негативные моменты.
«Для наших граждан, для наших экспортеров, были некоторые очень неприятные вещи, которые произошли впервые за 25 лет дипломатических отношений между нашими странами», — заявил он.
Слова Додона относились к ряду дипломатических инцидентов, произошедших в 2017 году и связных с действиями молдавского правительства и парламента. Так, в мае власти страны выслали группу российских дипломатов.
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«Хочу поблагодарить в Вашем лице руководство РФ за то, что, несмотря на все провокации, которые делают некоторые партии, которые пока еще контролируют парламентское большинство и правительство, Российская Федерация последовательно показывает свою открытость и поддержку молдавского народа», — заявил он.
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