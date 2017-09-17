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19:05 (мск), источник: Sputnik.by

Кобяков произвел назначения в Госкомитете по науке и технологиям

Сергей Щербаков в порядке перевода назначен заместителем председателя Государственного комитета по науке и технологиям.

МИНСК, 17 сен —Sputnik. Премьер-министр Беларуси Аднрей Кобяков подписал документы о назначении в Государственном комитете по науке и технологиям, сообщили в пресс-службе белорусского правительства.

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В соответствии с постановлением Совета министров № 694, освобождены от своих должностей заместителя председателя Государственного комитета по науке и технологиям Анатолий Сильченко, заместитель председателя Белорусского государственного концерна по нефти и химии Игорь Бобырь.

Анатолий Сильченко освобожден от своей должности по соглашению сторон, а Игорь Бобырь — в связи с переводом к другому нанимателю.

Этим же постановлением Дмитрий Матусевич назначен заместителем министра экономики, а Сергей Щербаков в порядке перевода — заместителем председателя Государственного комитета по науке и технологиям, сообщили в пресс-службе правительства.

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