Кобяков произвел назначения в Госкомитете по науке и технологиям

МИНСК, 17 сен —Sputnik. Премьер-министр Беларуси Аднрей Кобяков подписал документы о назначении в Государственном комитете по науке и технологиям, сообщили в пресс-службе белорусского правительства.

В соответствии с постановлением Совета министров № 694, освобождены от своих должностей заместителя председателя Государственного комитета по науке и технологиям Анатолий Сильченко, заместитель председателя Белорусского государственного концерна по нефти и химии Игорь Бобырь.

Анатолий Сильченко освобожден от своей должности по соглашению сторон, а Игорь Бобырь — в связи с переводом к другому нанимателю.