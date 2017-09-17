Кобяков произвел назначения в Госкомитете по науке и технологиям
Сергей Щербаков в порядке перевода назначен заместителем председателя Государственного комитета по науке и технологиям.
Сергей Щербаков в порядке перевода назначен заместителем председателя Государственного комитета по науке и технологиям.
МИНСК, 17 сен —Sputnik.
В соответствии с постановлением Совета министров № 694, освобождены от своих должностей заместителя председателя Государственного комитета по науке и технологиям Анатолий Сильченко, заместитель председателя Белорусского государственного концерна по нефти и химии Игорь Бобырь.
Анатолий Сильченко освобожден от своей должности по соглашению сторон, а Игорь Бобырь — в связи с переводом к другому нанимателю.
Этим же постановлением Дмитрий Матусевич назначен заместителем министра экономики, а Сергей Щербаков в порядке перевода — заместителем председателя Государственного комитета по науке и технологиям, сообщили в