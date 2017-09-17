Учение «Запад-2017» проходит прозрачно и открыто — наблюдатель от ОБСЕ

«Мы очень благодарны белорусской стороне за то, что она пригласила нас в качестве наблюдателей на учение, даже несмотря на то, что количество участников ниже, чем обозначено международными документами. И это является самым главным признаком прозрачности и открытости», — сказала Рагнхилд Вэлле Хустад.