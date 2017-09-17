Учение «Запад-2017» проходит прозрачно и открыто — наблюдатель от ОБСЕ
«Беларусь открыта Европе, ОБСЕ и готова показывать, как проходят учения», — отметила Рагнхилд Вэлле Хустад.
«Беларусь открыта Европе, ОБСЕ и готова показывать, как проходят учения», — отметила Рагнхилд Вэлле Хустад.
17 сентября, Пружанский район /Корр. БЕЛТА/. Совместное стратегическое учение вооруженных сил Беларуси и России «Запад-2017» проходит прозрачно и открыто. Такое мнение высказала сегодня журналистам норвежский наблюдатель от ОБСЕ Рагнхилд Вэлле Хустад, передает корреспондент БЕЛТА.
«Мы очень благодарны белорусской стороне за то, что она пригласила нас в качестве наблюдателей на учение, даже несмотря на то, что количество участников ниже, чем обозначено международными документами. И это является самым главным признаком прозрачности и открытости», — сказала Рагнхилд Вэлле Хустад.
РЕПОРТАЖ: Активная фаза учения «Запад-2017» началась с воздушной атаки «логова» противникаНа авиационном полигоне Ружанский началась активная фаза учения «Запад-2017».
По словам офицера, наблюдатели следуют предложенной Министерством обороны Беларуси программе, в рамках которой им показывают все элементы активной фазы учения. «Беларусь открыта Европе, ОБСЕ и готова показывать, как проходят учения», — отметила она.