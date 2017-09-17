Минздрав предложил наказывать отказавшихся от вакцинации детей родителей

Источник: Агентство «Москва»

В Минздраве предложили «изменить» оплату больничных листов для родителей, которые отказались от вакцинации своих детей. Об этом в интервью программе «Итоги недели» на телеканале НТВ заявила российский министр здравоохранения Вероника Скворцова.

«Мы не можем, скажем, прямо воздействовать на родителей, но мы пытаемся договориться с Фондом социального страхования, чтобы какие-то механизмы, в том числе материальные, включались», — отметила она.

Скажем, если ребенок заболевает по Вашей вине, Вы отказались от его вакцинации, может быть, имеет смысл, чтобы больничный лист Вам оплачивался не так, как всем остальным. Вероника Скворцова Министр здравоохранения

Помимо этого, как подчеркнула глава ведомства, Минздрав в настоящее время разрабатывает «законопроект, который не позволил бы искажать сведения о лечении тех или иных болезней». «Это касается и ВИЧ-диссидентства, и отказа от прививок против кори», — уточнила министр, заметив, что «важно бороться с распространением недостоверной информации».

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«Я могу уверенно сказать, что так, как мы [в России] проверяем качество вакцин, не проверяет ни одна страна мира», — заявила Скворцова. «Мы их вводим всему детскому населению, и мы меняем таким образом иммунитет целого поколения», — пояснила она, отметив также, что «какие-то побочные действия» в связи с вакцинацией «встречаются крайне редко».

«И по технологиям формирования новых вакцин, в том числе самых продвинутых векторных, мы первые в мире», — заключила Скворцова. ​