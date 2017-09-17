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20:18 (мск), источник: Коммерсантъ

Максим Решетников подтвердил планы по возврату площадку рядом с гимназией № 17 под школу

В субботу на презентации ЖК «Гулливер» краевые власти, администрация Перми и ГК «КОРТРОС» подписали соглашение о сотрудничестве.

Источник: РИА "Новости"

Оно предполагает, что девелопер, осваивающий площадку бывшей краевой психиатрической больницы (квартал № 179, ограничен улицами Революции, Куйбышева, Глеба Успенского и Комсомольским проспектом), возьмет на себя дополнительные социальные обязательства.

«Соглашение, которое сегодня подписано, предполагает изменение баланса общественных интересов и интересов застройщика в пользу интересов общественных. ГК “КОРТРОС” безвозмездно передаст городу детский сад, который будет здесь (в квартале № 179 — “Ъ”) строиться, выкупит и передаст площадку под строительство школы в центральной части города. Не секрет, что ведутся переговоры о выкупе площадке около 17-й школы и это позволит нам построить новый современный объект образования и тем самым улучшить ситуацию с доступностью общеобразовательных учреждений», — сообщил врио губернатора Пермского края Максим Решетников.

Территория на ул. Ленина, 33−35, рядом с гимназией, принадлежит муниципалитету. Ранее ее арендовало ООО «Транк». Компания была признана банкротом в июне 2013 года. Право аренды участка вошло в конкурсную массу и было выставлено на торги.

В прошлом году актив на этапе публичного предложения выкупило АО «Стройиндустрия», которое возглавляет бывший замминистра природных ресурсов Семен Леви. Имущественный комплекс (незавершенное строительством здание РТП и право аренды земельного участка площадью 0,95 га на Ленина, 33−35) был продан за 31,086 млн руб. На участок «Транка» до последнего времени претендовала и гимназия № 17, расположенная по соседству.

В заведении ссылаются на старый генплан Перми, согласно которому еще в 1990-е годы весь квартал, включая этот участок, предполагалось передать учебному заведению для расширения площадей. Действующее здание гимназии, после капитального ремонта и приведения его в соответствие всем нормативам, не вмещает всех учеников, поэтому, по мнению руководства школы, площадь необходимо увеличить. Летом стало известно, что ГК «КОРТРОС» по инициативе краевых властей планирует выкупить право аренды участка. В «Стройиндустрии» тогда заявляли, что не ведут переговоры о продаже.

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