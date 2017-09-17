Максим Решетников подтвердил планы по возврату площадку рядом с гимназией № 17 под школу

Источник: РИА "Новости"

Оно предполагает, что девелопер, осваивающий площадку бывшей краевой психиатрической больницы (квартал № 179, ограничен улицами Революции, Куйбышева, Глеба Успенского и Комсомольским проспектом), возьмет на себя дополнительные социальные обязательства.

«Соглашение, которое сегодня подписано, предполагает изменение баланса общественных интересов и интересов застройщика в пользу интересов общественных. ГК “КОРТРОС” безвозмездно передаст городу детский сад, который будет здесь (в квартале № 179 — “Ъ”) строиться, выкупит и передаст площадку под строительство школы в центральной части города. Не секрет, что ведутся переговоры о выкупе площадке около 17-й школы и это позволит нам построить новый современный объект образования и тем самым улучшить ситуацию с доступностью общеобразовательных учреждений», — сообщил врио губернатора Пермского края Максим Решетников.



Территория на ул. Ленина, 33−35, рядом с гимназией, принадлежит муниципалитету. Ранее ее арендовало ООО «Транк». Компания была признана банкротом в июне 2013 года. Право аренды участка вошло в конкурсную массу и было выставлено на торги.

В прошлом году актив на этапе публичного предложения выкупило АО «Стройиндустрия», которое возглавляет бывший замминистра природных ресурсов Семен Леви. Имущественный комплекс (незавершенное строительством здание РТП и право аренды земельного участка площадью 0,95 га на Ленина, 33−35) был продан за 31,086 млн руб. На участок «Транка» до последнего времени претендовала и гимназия № 17, расположенная по соседству.