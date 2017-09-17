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20:02 (мск), источник: РБК

Саакашвили пообещал не устраивать новую революцию на Украине

Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что не станет организовывать новую революцию на Украине. Об этом он сказал во время митинга в Виннице, передает издание «Гордон».

Источник: Reuters
Хотя я и старый революционер, но у меня нет никакого желания организовать новую революцию.
Михаил Саакашвили
Бывший губернатор Одесской области

По словам политика, он попытается добиться выполнения своих требований «законным путем». Он отметил, что вместе со своими сторонниками будет ездить «по всей Украине и собирать требования». «Потом эти требования передадут Верховной раде и верховному барыге», — отметил он.

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Саакашвили также заявил, что «новое правительство Украины будет тоже из Винницы, но из хороших винничан, не из барыг».

Бывший губернатор Одесской области, лишенный украинского гражданства, 10 сентября прорвал оцепление на границе с Польшей и пересек территорию Украины. В результате 13 пограничников получили травмы.

Украинская полиция квалифицировала действия Саакашвили по четырем статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 1 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины), ч. 2 ст. 342 (сопротивление представителю власти), ч. 4 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) и ст. 293 (групповое нарушение общественного порядка).

Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что Саакашвили не будет арестован за прорыв границы. Он также добавил, что Саакашвили «не может быть экстрадирован из этой страны, пока имеет вид на жительство или иной документ, который он подал».

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16 сентября© Ньюстюб
1 комментарийк этой статье
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Комментарии1
Комментарии
1
С. А.М.
Барыга кинул мишико!туфту продал
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