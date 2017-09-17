Саакашвили пообещал не устраивать новую революцию на Украине

Источник: Reuters

Хотя я и старый революционер, но у меня нет никакого желания организовать новую революцию. Михаил Саакашвили Бывший губернатор Одесской области

По словам политика, он попытается добиться выполнения своих требований «законным путем». Он отметил, что вместе со своими сторонниками будет ездить «по всей Украине и собирать требования». «Потом эти требования передадут Верховной раде и верховному барыге», — отметил он.

Читайте также Саакашвили отложил «взятие» Киева до октября

Саакашвили также заявил, что «новое правительство Украины будет тоже из Винницы, но из хороших винничан, не из барыг».

Бывший губернатор Одесской области, лишенный украинского гражданства, 10 сентября прорвал оцепление на границе с Польшей и пересек территорию Украины. В результате 13 пограничников получили травмы.

Украинская полиция квалифицировала действия Саакашвили по четырем статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 1 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины), ч. 2 ст. 342 (сопротивление представителю власти), ч. 4 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) и ст. 293 (групповое нарушение общественного порядка).