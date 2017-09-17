Рауль Кастро откликнулся на ультразвук

Источник: AP 2017

Как уже сообщал «Ъ», в результате внешнего воздействия, источник которого не установлен, на Кубе пострадало большое количество сотрудников дипломатической миссии США. Они жаловались на тошноту, головокружение, частичную потерю слуха и другие недомогания. По данным американских СМИ, речь может идти о проведении некоей «акустической атаки» против посольства США в Гаване.



Министерство иностранных дел Кубы несколько раз опровергало причастность властей страны к этим инцидентам. Сейчас американские дипломаты крайне удивлены тем, что Рауль Кастро, во-первых, решил лично объясниться с послом США, а во-вторых, признался, что он сам «весьма озабочен» всем происходящим. Ранее Гавана разрешила сотрудникам ФБР проверить помещения, в которых работают представители дипмиссии, что также стало беспрецедентным событием в истории отношений двух стран. Предположительно, весной этого года агенты ФБР проинспектировали посольские кабинеты, а также номера в отеле Capri, где часто останавливаются американские дипломатические представители. Аналогичную проверку провела и федеральная полиция Канады: дипломаты из этой страны также пожаловались на частичную потерю слуха и нервное расстройство. Однако все эти меры ничего не дали.



Впервые американские дипломаты на Кубе пожаловались на проблемы со здоровьем еще в августе прошлого года. Однако никакой реакции со стороны Госдепартамента тогда не последовало. Две страны в последние месяцы президентского срока Барака Обамы вели активные переговоры по заключению важных договоров в сфере иммиграции и борьбы с наркотиками. Но после прихода в Белый дом Дональда Трампа политика США по отношению к Кубе начала ужесточаться. 17 февраля Вашингтон потребовал от Гаваны дать объяснения происходящему в посольстве США. В ответ на то, что американские СМИ назвали «акустической агрессией», указом президента Трампа из страны были выдворены два кубинских дипломата, заподозренные Госдепом в причастности к спецслужбам.



«Акустические атаки» временно прекратились, но через какое-то время возобновились. 21 августа был зарегистрирован новый инцидент, в результате которого пострадал уже 21 человек (прежде сообщалось о 16 дипломатах).

Большинство из них были отправлены на обследование в медицинский центр при Университете Майами, однако результаты проведенных анализов власти США не обнародовали, ссылаясь на их секретность. По данным хирурга Майкла Хоа из Джорджтаунского университета Вашингтона, «речь почти наверняка идет об ультразвуковых волнах, которые совершенно неуловимы для человеческого уха».



В последние дни эти инциденты стали обретать мистические формы, словно они взяты из фильмов ужасов. Как сообщает АР, один из американских дипломатов, остановившийся в отеле Capri, посреди ночи был оглушен жутким звуком. Он встал с кровати, прошел несколько метров, и звук прекратился. Но стоило ему лечь спать, как нестерпимый для слуха звук вернулся. Эксперты в США предполагают, что речь может идти об использовании ультразвука, осуществляемом дистанционно, например, с помощью лазера в замкнутом пространстве.



Как заметил в беседе с «Ъ» живущий в Майами известный кубинский оппозиционер Карлос Альберто Монтанер, «подобные атаки могут совершить некие сотрудники кубинских спецслужб, недовольные сближением своей страны с США при Бараке Обаме».



Что касается пострадавших канадцев, то, по его мнению, злоумышленники нарочно стремились «запутать картину». Господин Монтанер напомнил, что американские представители на Кубе в прошлые годы часто подвергались нападениям: их машины забрасывали экскрементами, разбивали на них фары, кубинцы проникали в квартиры, где жили дипломаты, переставляли там мебель и оставляли оскорбительные надписи в туалетах. «А опыт акустических атак кубинцы могли позаимствовать у советских спецслужб», — говорит собеседник «Ъ».



Как пишет в этой связи интернет-издание Cafe Fuerte, «советские спецслужбы в течение двух десятилетий практиковали подобного рода диверсии, но Госдепартамент их отрицал». Так продолжалось до 1976 года, когда Вашингтон вынужден был признать угрозу. Тогда около ста американских дипломатов, работающих в Москве, одновременно пожаловались на тошноту, головные боли, частичную потерю слуха.



Ситуация между тем продолжает обостряться. Пятеро сенаторов-республиканцев направили письмо главе Госдепартамента Рексу Тиллерсону с требованием закрыть посольство Кубы в Вашингтоне и выслать всех его сотрудников. Вряд ли столь резкое ухудшение отношений с США в интересах кубинского лидера Рауля Кастро. Он пообещал, что в феврале 2018 года покинет высший государственный пост, хотя останется первым секретарем ЦК Компартии Кубы.