Тиллерсон выразил надежду на давление Китая на КНДР

Источник: AP 2017

Тиллерсон отметил, что руководство США и Китая активно консультируется по поводу «опасной» ситуации на Корейском полуострове. «Я думаю, что мы можем работать вместе с Китаем для того, чтобы поменять образ мыслей руководства КНДР», — заявил он.

Видео Члены Совбеза ООН осудили ракетный пуск КНДР

Ранее сообщалось, что 17 сентября госсекретарь США Рекс Тиллерсон допустил военный вариант решения северокорейской проблемы, в случае, если не окажется возможностей для мирного урегулирования. В то же время он отметил, что целью Вашингтона является создание коалиции «мирного давления» на Пхеньян.

В тот же день постпред США в ООН Никки Хейли заявила, что Совет Безопасности ООН «исчерпал все возможности» для мирного решения, и что Вашингтон «с радостью передаст вопрос генералу Мэттису», у которого есть «много военных вариантов» разрешения ситуации.